Dit is de beste foto die we hebben van een ORC, van zo’n ‘odd radio circle’

Ik heb het er eerder over gehad, die vreemde radiocirkels aan de hemel, ‘odd radio circles’ op z’n Engels. Voor het eerst ontdekt in 2020 met de radiotelescoop van ASKAP in Australië, objecten die alleen maar radiostraling uitzenden, géén enkele andere vorm van EM-straling. Met de South African Radio Astronomy Observatory’s MeerKAT radiotelescoop hebben ze nu één van de vijf tot nu toe bekende ORC’s gefotografeerd en het resultaat daarvan zie je hierboven. Het is de beste foto die tot nu toe gemaakt is van een ORC. De ringen zijn gigantisch groot, pakweg een miljoen lichtjaar in doorsnede, 16 keer groter dan het melkwegstelsel. Inmiddels is duidelijk dat de ORC’s zich bevinden rondom sterrenstelsels met een actief superzwaar zwart gat in de kern. Alleen is de echte wijze waarop de radiostraling tot stand komt niet bekend. Er zijn daar drie hypotheses voor:

Ze kunnen het overblijfsel zijn van een enorme explosie in het centrum van het sterrenststelsel, zoals door de samensmelting van twee superzware zwarte gaten;

Het kunnen krachtige stralen van energetische deeltjes zijn die uit het centrum van het stelsel spuwen;

Ze kunnen het resultaat zijn van schokgolf als gevolg van de productie van een enorme hoeveelheid sterren in het stelsel.

Hier een vakartikel over het onderzoek aan de ORC’s, te verschijnen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2022). Bron: Phys.org.

