Kunnen zware gravitonen soms levensvatbare kandidaten voor donkere materie zijn?

Omdat alle speurtochten naar donkere materie tot nu toe nul komma niks hebben opgeleverd komen de theoretici met allerlei alternatieve mogelijkheden voor wat donkere materie zou kunnen zijn, axionen, toch neutrino’s, primordiale zwarte gaten, noem het maar op. Laatste suggestie die is opgeborreld vanaf de tekentafels van de theretici: zware gravitonen. Onderzoekers van de Universiteiten van Korea en van Lyon hebben de handen ineengeslagen en hebben verkend op welke wijze deze hypothetische deeltjes mogelijk donkere materie zouden kunnen vormen. Haiying Cai en z’n collega’s gaan daarbij uit van het bestaan van gekromde extra dimensies bovenop de reeds bekende vier dimensionale ruimtetijd van Einstein’s Relativiteitstheorie, een theorie volgens het zogeheten Randall-Sundrum model (zie hieronder).

Het randall-Sundrum model

Dit is een model van de gekromde extra dimensies, een theorie die opgesteld is door Lisa Randall en Raman Sundrum. Hun idee, weergegeven in onderstaande afbeelding, is dat zwaartekracht net zo sterk is als de drie andere krachten (EM, zwakke en sterke wisselwerking), alleen niet in ons driedimensionaal heelal. De zwaartekracht in z’n volle sterkte leeft in een ander driedimensionaal heelal, dat ten opzichte van ons heelal in de vierde ruimtedimensie (of vijfde als je de tijd erbij neemt) een zeer kleine verschuiving heeft, van slechts 10-³¹ meter.

De zwaartekracht zit dus verborgen in een gekromde ruimte en hetgeen ‘lekt’ naar ons eigen universum is slechts een slap aftreksel. De gekromde ruimte kan ontstaan zijn tijdens de eerste fractie van de oerknal en de energie die daarbij vrij kwam zou de brandstof voor de daarop volgende inflatieperiode kunnen hebben geleverd, dus ook daar biedt deze theorie van Randall en Sundrum een verklaring voor. Bij de theorie hoort nog een extra pakket aan deeltjes, geen SUSY deeltjes, maar zogeheten Klein-Kaluza deeltjes, deeltjes die een gevolg zijn van die gekromde ruimte. Er is lang geleden al eens een aanwijzing gevonden voor het bestaan van zo’n deeltje, eentje met een massa van 600 GeV, en met de LHC zou dat wellicht bevestigd kunnen worden.