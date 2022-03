Video: de werking van de zwaartekracht in het zonnestelsel

door

Ik zag op Facebook bij André Heijkoop dit bericht voorbij komen, waarin een schitterende animatie te zien is van de werking van de zwaartekracht op de (dwerg-)planeten in ons zonnestelsel én de zon. We zien een grote stapel houten balken vallen op een auto en dan zien we voor de verschillende planeten en de zon hoe dat uitpakt voor die auto. Van belang hierbij is natuurlijk de zwaartekracht, die voor al die objecten verschillend is. Op aarde hebben we bijvoorbeeld een zwaartekracht van 9,8 m/s², wat betekent dat als je naar de aarde valt, je 9,8 meter per seconde versnelt voor elke seconde die je valt. Op dwergplaneet Pluto is dat 0,62 m/s², da’s 16 keer kleiner. Dáár heb je dus 16 seconden nodig om de snelheid te bereiken die je op aarde in 1 seconde bereikt. Op de zon is het omgekeerde, daar bedraagt de zwaartekracht 274 m/s², dus dertig keer zo groot als op aarde. Afijn, kijk naar deze prachtige animatie en wat zo’n val betekent voor die arme auto (Credit: u/asianj1m).

