Burgerwetenschapsexperiment laat kunstmeteorieten op grond vallen in landelijk onderzoek naar bodemverstoring

Hoe diep valt een meteoriet in de bodem? Om dat uit te zoeken start de Werkgroep Meteoren van de KNVWS met een uniek ‘citizen science’ experiment. Op 30 maart trapt het project af tijdens Leiden City of Science 2022. Het project hoopt komend jaar verschillende bodemsoorten in Nederland te testen en zoek daarvoor deelnemers.

Doel van het burgerwetenschapsexperiment is uit te zoeken wat de kenmerkende bodemverstoring is van een meteorietval. “We voeren al enkele jaren zoekacties uit na de waarneming van heldere vuurbollen als modelberekeningen aangeven dat er misschien een meteoriet is ingeslagen”, vertelt initiatiefnemer Felix Bettonvil van de Werkgroep Meteoren, en werkzaam bij de Sterrewacht van de Universiteit Leiden. Het idee ontstond tijdens de zoekactie naar een mogelijk meteoriet in de regio Malle in België. “De zachte bodems in onze regio van Europa stellen ons nog voor een uitdaging, want hoe diep valt een meteoriet in de bodem? Zal de bodemverstoring voor een veenbodem merkbaar anders zijn dan dat voor een bodem met meer klei of zand? En hoe hangt dit samen met de afmeting van de meteoriet?” stelt Sebastiaan de Vet, eveneens van de Werkgroep en verbonden als meteorietonderzoeker aan de TU Delft en Naturalis.

Het nieuwe project zal deze vragen gaan onderzoeken. Bettonvil ontwikkelde en bouwde hiervoor een meetopstelling waarmee een kunstmeteoriet net zo snel op de grond valt als een echte meteoriet. Op deze manier kunnen verschillende objecten en bodems worden getest. Daar voegt het project nog een belangrijk element aan toe: het volgen van de verandering van het inslagkuiltje door de blootstelling aan weer en wind. “We willen op deze manier beter begrip krijgen van het soort bodemverstoring waar we naar moeten kijken tijdens onze zoekacties”, aldus Bettonvil.

Aftrap tijdens Leiden City of Science 2022

In het kader van Leiden City of Science 2022, reist de testopstelling van Bettonvil op woensdag 30 maart door Leiden en zal Bettonvil met enkele collega’s op verschillende plaatsen een kunstmeteoriet laten vallen. Vier daarvan zijn op locaties waar publiek kan meekijken:

10:30 uur – Hortus Botanicus, op de Singelroute bij de hoofdingang. Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

11:30 uur – Oude Sterrewacht. Hoofdingang bezoekerscentrum. Sterrenwachtlaan 11, 2311 GP Leiden (op dit tijdstip eenmalig gratis te bezoeken via de poort bij de sterrenwacht. Daarna alleen betaald entree van de Hortus)

14:30 uur – Mare College, Sumatrastraat 120, 2315 BD Leiden

16:00 uur – BplusC Stevenshof, Trix Terwindtstraat 6, 2331 GW Leiden

Meedoen als waarnemer of testlocatie

Ook elders in Leiden en Nederland kunnen mensen meedoen en hun eigen tuin aanmelden als testlocatie via de website van de Werkgroep. Op publieke locaties zoals de Hortus en sterrenwacht kunnen bezoekers foto’s maken en deze insturen naar de Werkgroep. Zo dragen ze bij aan het volgen van de verandering van het inslagkuiltje. Elders in het land worden deelnemers gevraagd om meerdere foto’s te maken. “Met deze foto’s willen we met speciale software een 3D model van het inslagkuiltje maken. Als we dat op verschillende momenten doen, dan kunnen we daaruit hopelijk ook de verandering volgen” licht De Vet toe, die met deze 3D-techniek al het Delft Meteorite Lab opbouwde. In beide gevallen helpen burgerwetenschappers met het waarnemen van de veranderingen die belangrijke inzichten geven in de bodemverstoring na een meteorietinslag.

Bron: Werkgroep meteoren.

