Verste ster ooit waargenomen ontdekt door Hubble

Sterrenkundigen hebben met behulp van de Hubble ruimtetelescoop de verste ster ooit waargenomen ontdekt. Het gaat om een ster met een roodverschuiving van maar liefst z=6,2, hetgeen betekent dat de ster al een miljard jaar na de oerknal bestond. De vorige recordhouder was een ster (LS1 alias Icarus genaamd) die ook al door Hubble was ontdekt (in 2018) en die een roodverschuiving van 1,5 had, hetgeen betekende dat deze ster 4 miljard jaar na de oerknal voorkwam (da’s 30% van de huidige leeftijd van het heelal). De nieuwe recordhouder wordt ‘Earendel’ genoemd, dat Oudengels is voor de ochtendster, goh dat klinkt Lord of the Ringsachtig. Earendel werd ontdekt met Hubble’s RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) programma, dat beoogd om zwaartekrachtlenzen van het vroege heelal te detecteren. Normala gesproken zou een afzonderlijke ster zoals Earendel onzichtbaar zijn door telescopen, zélfs voor Hubble, maar het was dankzij een zwaartekrachtlens dat Hubble ‘m kon zien.

Die zwaartekrachtlenzen werden pakweg honderd jaar geleden al door Albert Einstein voorspeld. Ze ontstaan als het licht van een ver verwijderd object op z’n reis naar de aarde tussentijds een zwaar sterrenstelsel of een cluster van sterrenstelsel passeert en dan door de gekromde ruimte afbuigt én versterkt wordt. in het geval van Earendel was de cluster genaamd WHL0137-08 dat zorgde voor de lenswerking en dat daarmee als een natuurlijke kosmische lens fungeerde. Men denkt dat Earendel zo’n 50 keer zwaarder is dan de zon en miljoenen keren zo helder. De ster bestond al 12,9 miljard jaar geleden, toen het heelal nog maar 7% van z’n huidige leeftijd had (da’s 13,8 miljard jaar om precies te zijn).

Hier is het vakartikel over de ontdekking van Earendel, verschenen in Nature. Bron: ESA/Hubble.

