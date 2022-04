Voor het eerst is geluid gemeten op Mars – door Perseverance – en dat klinkt echt anders

door

NASA’s Perseverance rover tuft nu ruim een jaar op Mars rond in de Jezerokrater en nu blijkt dat hij voor het eerst echt geluid heeft gemeten op Mars . Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Paul Sabatier ( University of Toulouse) heeft de geluiden geanalyseerd en hun bevindingen werden op 1 april j.l. gepubliceerd in Nature, néé het is geen 1 aprilgrap. Voor het opnemen van het geluid werd een microfoon gebruikt die verbonden is aan de SuperCam van Perseverance en die ontwikkeld werd bij het instituut ISAE-SUPAERO in Toulouse, Frankrijk. De microfoon is 3,4 cm lang en weegt 13 gram. Het allereerste geluid werd opgenomen op 19 februari 2021, één dag na de aankomst van de Marsrover (hieronder te zien eh…. horen).

Alle geluid op Mars valt binnen het spectrum dat voor ons ook hoorbaar is, met frekwenties tussen 20 Hz en 20 kHz. Duidelijk is dat het op Mars stil is, héél stil, afgezien van af en toe een beetje wind. Niet voor niets dat de onderzoekers soms dachten dat de instrumenten het niet deden. Wat wel geluid maakte was de rover zelf én de Ingenuity helicopter, die in de buurt van de Perseverance rondvliegt. Van de Perseverance hielden ze het geluid in de gaten dat de SuperCam laser maakte, als die weer eens een gat boorde om onderzoek te doen. Analyses laten zien dat de geluidssnelheid op Mars 240 m/s bedraagt, langzamer dan de snelheid op aarde, die 340 m/s bedraagt. Da’s geen verrassing, want de atmosfeer is daar ijler dan op aarde. Wat wel een verrassing is dat is dat er feitelijk twee geluidssnelheden op Mars zijn, eentje voor de hoge tonen en eentje voor lage tonen (lees: frekwenties) . De geluidsdemping is op Mars groter dan op aarde, vooral voor hoge frequenties, die, in tegenstelling tot lage frequenties, zeer snel worden gedempt, zelfs op korte afstanden. Al deze verschillende factoren zouden het moeilijk maken voor twee mensen die op slechts vijf meter afstand van elkaar staan op Mars ​​om een ​​gesprek te voeren, áls dat mogelijk zou zijn. Dit heeft allemaal te maken met de samenstelling van de atmosfeer van Mars (96% CO2, vergeleken met 0,04% op aarde) en de zeer lage atmosferische oppervlaktedruk (170 keer lager dan op aarde). Bron: CNRS.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp