Starship’s orbitale vlucht loopt voor de derde keer vertraging op

‘You win some you loose some’. De eerste orbitale testvlucht van het Starship van SpaceX laat voorlopig nog even op zich wachten. Voor de derde keer op rij is de deadline waarop het milieurapport van de Federal Aviation Administration (FAA) voor deze lancering zou moeten verschijnen, verschoven. Dit rapport, genoemd ‘Programmatic Environmental Assessment (PEA), betreft de milieueffecten voor de lanceerhaven Starbase, zuid-Texas, en wordt nu 28 april a.s. verwacht. SpaceX’ CEO Elon Musk hintte reeds in februari j.l. tijdens een Starship-update op een mogelijk uitstel van de voltooiing van het FAA-rapport, en – in het zwartst denkbare scenario – een mogelijke uitwijking naar het Kennedy Space Center te Florida. Voor verdere vertraging zorgde problemen met Starlink. Musk twitterde op 5 maart j.l. dat SpaceX ‘de middelen voor cyberbeveiliging opnieuw had geprioriteerd ‘ om storing van Starlink-signalen in Oekraïne aan te pakken. En ‘Will cause slight delays in Starship & Starlink V2’, maar liet verdere details achterwege. Beter nieuws voor SpaceX’ Starlink is wel dat recent Intelsat aankondigde om terminals en diensten van Starlink te gaan kopen en doorverkopen als onderdeel van een multi-orbit beheerd netwerk. Intelsat beheert 52 geostationaire satellieten, Starlink heeft 2000 operationele satellieten in LEO. En zo ploetert Musk, de drukke eindbaas van het SpaceX/Starlink concern verder richting de lang verwachte eerste orbitale vlucht van het kolossale Starship. En via Twitter, een favoriet medium van Musk, waar hij recent 9,2% van de aandelen van kocht – en prompt bestuurdslid werd – houdt hij het publiek zoveel mogelijk op de hoogte van de vorderingen van het Starship.



SpaceX wil het Starship prototype SN20 die zich opmaakt voor de ‘van Texas naar Hawaï’ orbitale testvlucht zo snel mogelijk lanceren. Echter de tijdlijnverschuiving – al twee keer eerder dit jaar – kwam niet echt als een shock voor SpaceX en Musk. Zoals gezegd, in februari j.l. tijdens een livestreame Starship-update vertelde Musk o.a. dat het bedrijf ‘een soort grove indicatie heeft gekregen’ dat er in maart a.s. een FAA-goedkeuring kan komen. Maar, zo anticipeerde Musk, zou de FAA ook kunnen besluiten dat een milieu-effect rapportage – een meer diepgaande en tijdrovende beoordeling – nodig is voor de activiteiten op Starbase. Musk’s voorgevoel klopte. De FAA kondigde op 14 februari j.l. de deadline van 28 maart aan. En deze deadline is nu op recent opnieuw met een maand verschoven, en wel naar 28 april a.s. Voor het rapport is de FAA nog in overleg met de Fish and Wildlife Service betreffende bedreigde diersoorten. Elon Musk twitterde recent te hopen dat de SN20 in mei aanstaande het ruimtesop echt zal gaan betreden.



De FAA bracht in augustus 2021 een conceptrapport uit en het publiek kon tot 1 november opmerkingen indienen, een definitieve beoordeling zou, aldus de FAA, 31 december j.l. volgen. SpaceX mikte destijds voor de lancering eerst op januari of februari 2022. Echter een paar dagen voor 31 december stelde de FAA de nieuwe streefdatum voor het PEA-rapport op 28 februari, zie ook hier. Maar op 14 februari j.l. kondigde de FAA aan dat het eindrapport opnieuw is uitgesteld, dit keer tot 28 maart.

Launchpad 39A van NASA’s Kennedy Space Center, vlucht SN20

SpaceX werkt op het Kennedy Space Center van NASA aan zowel een lanceerplatform voor het Starship op Launch Complex 39A als aan productiefaciliteiten in het KSC. En zoals gezegd, suggereerde Musk dat er in het meest pessimistische scenario waarschijnlijk sprake zal zijn van een vertraging van negen maanden, dit daar die nodig zijn voor de opbouw van de lanceertoren (dan wordt de SN20 ook de SN21 of -22). Musk meldde dat er ‘vanuit milieuoogpunt reeds goedkeuring is om vanaf LC-39A op het KSC te lanceren.’ SpaceX heeft al een aantal Dragon-missies gelanceerd vanaf LC-39A. Maar het Starship heeft een grotere lanceertoren nodig, zie deze video. SpaceX streeft er uiteindelijk naar om Starship vanaf meerdere locaties te lanceren, en bouwt momenteel ook tweediepzee-olieplatforms om voor Starship lanceringen. De vorige ‘SN’ testvluchten waren suborbitale vluchten en vlogen zonder booster, naar een hoogte van om en nabij de 10 km, zie ook deze AB. De SN20 zal, vooralsnog, opstijgen vanaf Starbase en de Super Heavy zal kort na lancering in de Golf van Mexico neerstorten, terwijl het Starship zelf één loop rond de aarde zal maken en landen op een droneschip in de Stille Oceaan, nabij het Hawaiiaanse eiland Kauai. Starships worden aangedreven door next-generation Raptor-motoren door SpaceX zelf ontwikkeld. Het Starship krijgt er zes en de Super Heavy 33. Musk hoopt deze maand 39 vliegwaardige motoren te bouwen, en rekent dan nog een maand erbij voor de systeemintegratie, ‘dus hopelijk mei voor orbitale testvlucht ‘ aldus Musk op maandag 21 maart j.l.

Musk liet zich reeds in november ’21 voorzichtig optimistisch uit over de orbitale vlucht en zei: “We moeten geen perfecte vlucht verwachten. Er is veel risico geassocieerd met deze eerste lancering. Dus ik zal niet beweren dat het waarschijnlijk een succes wordt, maar ik denk dat we veel vooruitgang zullen boeken.” Die beoogde vooruitgang zal mogelijk leiden tot zo’n tiental lanceringen, en deze zullen zich afdoende moeten bewijzen om in 2023 met de eerste operationele missievluchten te starten. Het Polaris Dawn project bereidt een drietal ‘high-orbit’ missies met SpaceX’ ruimteschepen voor, waaronder de eerste bemande Starship-missie. De eerste maanreis met Starship is geboekt door de Japanse miljardair Yusaku Maezawa, en staat gepland voor eind 2023. En vorig jaar selecteerde NASA het Starship als het eerste landingssysteem voor zijn Artemis-programma, dat een bemande maanbasis tot doel heeft. Ook Starlink-satellieten zullen in de toekomst met het Starship gelanceerd gaan worden.