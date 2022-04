Rusland verstoort het GPS signaal in Oekraïne, aldus de US Space Force

Oekraïne ligt ook op een ander terrein onder vuur door Rusland: de Amerikaanse luchtmacht heeft laten weten dat Rusland bezig is om het GPS signaal in Oekraïne te verstoren, om er voor te zorgen dat de Oekraïense legeronderdelen geen gebruik kunnen maken van het Amerikaanse GPS-satellietsysteem voor correcte navigatie. David Thompson, een hoge officier van de ruimte-operaties-tak van de US Space Force zei dit deze week tegen de Amerikaanse zender NBC. Rusland richt zich bij het storen niet op de GPS-satellieten zelf, die zich in een baan om de aarde bevinden, maar op het signaal dat in Oekraïne komt. Officieel heet het GPS-systeem NAVigation Satellite Time And Ranging of NAVSTAR, waarbij 24 satellieten van de VS voor het GPS signaal zorgen . Elk van die satellieten vliegt in 12 uur één keer rond de aarde, ieder in verschillende richtingen. Zodra een GPS-gebruiker op aarde contact heeft met vier GPS-satellieten kan de exacte lokatie op aarde worden bepaald en kan worden genavigeerd, met een nauwkeurigheid van pakweg een meter. Naast de verstoring van dat GPS-signaal heeft Oekraïne ook last van uitval van verbindingen met internet. Op verzoek van Oekraïne heeft SpaceX van Elon Musk daarom al duizenden terminals naar Oekraïne verstuurt om via de Starlink satellieten van SpaceX toch te kunnen internetten. Begin maart liet Musk weten dat ook het Starlink signaal werd verstoord, al noemde hij niet door wie dat werd veroorzaakt – zie de tweet hieronder.

Some Starlink terminals near conflict areas were being jammed for several hours at a time. Our latest software update bypasses the jamming.

Am curious to see what’s next!

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022