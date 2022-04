Het Pentagon geeft serie geheime documenten vrij over close encounters met UFO’s

door

Het Pentagon heeft na ruim vier jaar gehoor gegeven aan een zogeheten FOIA (is WOB) verzoek door 1574 pagina’s van geheime documenten vrij te geven die o.a. UFO ‘contactee’ rapporten bevatten. ‘Contactees’ zijn personen die beweren contact te hebben gehad met buitenaardse wezens. In de documenten, aldus The Sun, worden een aantal onverklaarbare fenomenen of ‘UAP’-ervaringen (‘unidentified anomalous phenomena’ of ‘unidentified aerial phenomena’) uit de doeken gedaan zoals ontmoetingen met UFO’s die fysiologische sporen achtergelaten hebben. Brandwonden, hersen- en zenuwschade en zelfs onverklaarbare zwangerschappen worden genoemd. De Amerikaanse versie van het tabloid The Sun diende op 18 december 2017 een verzoek in om de vrijgave van alle bestanden, rapporten en video’s die betrekking hebben op het Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP) van het ministerie van Defensie, dat liep van 2007 tot 2012. Het AATIP-onderzoek verkreeg toen, in december 2017, pas wereldwijde bekendheid bij het publiek aan de hand van o.a. dit artikel in de New York Times geschreven door een team van onderzoeksjournalisten, waaronder Leslie Kean, zie hier een AB over Kean en haar boek, alsook deze Astroblog met Recap van het Amerikaanse UAP-onderzoek.

The Sun diende het FOIA-verzoek dus heel snel in, en op 5 april j.l. honoreerde de Amerikaanse Defense Intelligence Agency (DIA) het veroek. De database van bijna 1600 pagina’s UFO-gerelateerd materiaal, bevat volgens The Sun rapporten over de biologische effecten van UFO-waarnemingen op mensen, studies over geavanceerde technologieën zoals onzichtbaarheidsmantels (cloak technology) en plannen voor verkenning en kolonisatie van de diepe ruimte. Sommige delen van de documenten werden ‘deels achtergehouden’ vanwege privacy- en vertrouwelijkheidsproblemen,. Een opvallend document uit de serie is een rapport getiteld Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues, van maart 2010. Het rapport beschrijft 42 gevallen uit medische dossiers en 300 ‘niet-gepubliceerde’ gevallen waarin mensen verwondingen opliepen na vermeende ontmoetingen of ‘close encounters’ met ‘abnormale voertuigen’, waaronder UFO’s. In sommige gevallen vertoonden mensen brandwonden of andere aandoeningen die verband houden met elektromagnetische straling. The Sun heeft de volledige inhoud van de gevraagde rapporten nog niet gedeeld. Maar het rapport bevat o.a. ook een lijst van vermeende biologische effecten van UFO-waarnemingen op menselijke waarnemers tussen 1873 en 1994, samengesteld door het Mutual UFO Network (MUFON) – een civiele non-profitorganisatie die gerapporteerde UFO-waarnemingen bestudeert. De gerapporteerde effecten van deze UFO-ontmoetingen zijn onder meer nachtmerries, percepties van levitatie en ‘niet-verklaarde zwangerschap’. In juni 2021 bracht het Amerikaanse leger en de inlichtingengemeenschap een rapport uit over UAP’s. Bronnen; The Sun, LiveScience, en zie ook deze Astroblogs.



Exogenesis Hybrid Humans. Dit boek is een pleidooi om de mens als hybride wezen te zien, als resultaat van genetische manipulatie door een De Fentons stellen dat er onderhand genoeg bewijzen op tafel liggen die aantonen dat a) het aardse leven al direct onststaan is na het stollen van de aardkorst en voor de bombardementen door asteroïden en dat dit leven lange tijd gesluimerd aanwezig is geweest, tot terravorming geleid heeft, en vervolgens 780.000 jaar via genetische manipulatie, de mens is voortgebracht. Deze vorm van exogenese maakt dat wij contact is er een ongekend aantal mogelijke ‘contactscenario’s (AAP’s, vorm van ETI citeren de Fenton’s We have encountered in believing that advanced beings will likely have transitioned to a post-biological existence. this might be uploading their minds into silicon based networks or even stranger such as non corporeal existence.“ Voor de acceptatie van Fenton’s ‘exogenese’-theorie, zowel onder overheidsinstanties als onder het publiek wijzen zij op de opkomst van SETI, AATIP, Breakthrough Initiatives, enz. Verder wijst Fenton op het werk van Vladimir shCherbak The discovery of DNA patterns in our DNA code are suggestive of alien progenitors wanting to preserve a complex message.” Centraal stelt Fenton zijn eigen ervaringen en die van zijn vrouw Daniella. Hun uitgebreid verslag van ervaringen met onverklaarbare fenomenen als teleportatie enz. zijn een pluspunt. Echter de schaarse bewijzen rondom het DNA en de genetica in het algemeen zijn m.i. te mager voor deze buitengewone claim. Bron; Het bovengenoemde deed mij denken aan het in 2020 verschenen boek van het echtpaar Bruce R. en Daniella Fenton,Dit boek is een pleidooi om de mens als hybride wezen te zien, als resultaat van genetische manipulatie door een ETI , en daagt Charles Darwin’s evolutietheorie uit. De Fentons suggerereren, en wijken daarmee ook af van Francis Crick’s ‘gedirigeerde panspermie’ theorie, er sprake is van een ‘kunstmatige mutatie van buitenaf’, dat als geheel nieuw model van evolutie van de Homo sapiens zou moeten dienen.De Fentons stellen dat er onderhand genoeg bewijzen op tafel liggen die aantonen dat a) het aardse leven al direct onststaan is na het stollen van de aardkorst en voor de bombardementen door asteroïden en dat dit leven lange tijd gesluimerd aanwezig is geweest, tot terravorming geleid heeft, en vervolgens 780.000 jaar via genetische manipulatie, de mens is voortgebracht. Deze vorm van exogenese maakt dat wij ‘hybride’ wezens zijn hier op aarde. Voor alienis er een ongekend aantal mogelijke ‘contactscenario’s (AAP’s, APP’s , enz.). Voor devan ETI citeren de Fenton’s Susan Schneider (UvPennsylvania); “Voor de acceptatie van Fenton’s ‘exogenese’-theorie, zowel onder overheidsinstanties als onder het publiek wijzen zij op de opkomst van SETI, AATIP, Breakthrough Initiatives, enz. Verder wijst Fenton op het werk van Vladimir shCherbak (ArXiv) , die: “Centraal stelt Fenton zijn eigen ervaringen en die van zijn vrouw Daniella. Hun uitgebreid verslag van ervaringen met onverklaarbare fenomenen als teleportatie enz. zijn een pluspunt. Echter de schaarse bewijzen rondom het DNA en de genetica in het algemeen zijn m.i. te mager voor deze buitengewone claim. Bron; Exogenesis Hybrid Humans , Career Press, 2020.

