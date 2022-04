MIRI, da’s James Webb’s koudste instrument, heeft de juiste temperatuur bereikt: 7 K (-266 °C)

Met behulp van een zogeheten cryokoeler is het Mid-Infrared Instrument (MIRI) van de James Webb ruimtetelescoop afgekoeld tot z’n operationele temperatuur, dat is iets kouder dan 7 K (-266 °C). Die temperatuur werd op 7 april behaald en daarmee is ook MIRI nu klaar om met waarnemingen te beginnen, nou ja als de lenskap van MIRI er tenminste goed afgaat (zie de tweet hieronder) én de calibratie goed is afgerond.

Let’s take a further look at the Contamination Control Cover (CCC) of the MIRI instrument aboard the JWST, mentioned by MIRI scientist Ori Fox. Now that MIRI has reached its operating temp of below 7K, the CCC (similar to a lens cap) will be opened.https://t.co/xBbJPJRErJ

1/

— AkaSci 📡 (@akaschs) April 13, 2022