HD 131399 Ab blijkt geen planeet te zijn die om drie zonnen draait, maar een achtergrondster

Het is al weer een poosje geleden, maar op 7 juli 2016 had ik het bericht hier dat er een exoplaneet was ontdekt die om maar liefst drie zonnen draait – een soort Tatooïne plus met niet twee sterren aan de hemel, maar drie stuks. Dat was HD 131399Ab, op een afstand staande van ongeveer 320 lichtjaar in het sterrenbeeld Centaurus. Maar wat blijkt nu: het internationale team van sterrenkundigen dat de ontdekking toen deed heeft het artikel dat destijds in Science daarover werd gepubliceerd ingetrokken. In 2016 dachten ze te maken te hebben met een planeet die vier keer zo groot is als Jupiter, bewegend in een systeem met drie sterren, één ster dichtbij en twee sterren een stuk verder. In 2017 kwam er al kritiek op het onderzoek. In een artikel in the Astronomical Journal trokken andere sterrenkundigen de ontdekking in twijfel. Volgens hen zou het gaan om een achtergrondster, die een grote snelheid had en gezien vanaf de aarde door het systeem HD 131399 trok, dat tussen de ster en de aarde gelegen is. Kevin Wagner en z’n collega’s, die HD 131399Ab hadden ontdekt, deden de jaren erop nieuwe waarnemingen en daarbij zagen ze dat er een duidelijk verschil was in de parallax van HD 131399Ab en van de drie sterren HD 131399A, B en C – zie de tweet van Wagner hieronder.

This object really threw us for a loop! Several thermal IR detections also had us leaning toward the planet-hypothesis for quite some time. Ultimately, the astrometry show that the former “HD131399Ab” is almost certainly in the background. https://t.co/cfUj36LyQ6 pic.twitter.com/EWZZ9FzjbU — Kevin Wagner (@AstroWagner) April 14, 2022

Het klopt dus dat HD 131399Ab helemaal geen exoplaneet is die hoort bij het systeem HD 131399, maar dat het gewoon een ster op de achtergrond is. Hier het bericht over het intrekken van het artikel. Bron: Phys.org.

