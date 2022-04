Hubble bevestigt dat C/2014 UN271 (alias Bernardinelli-Bernstein) de grootste komeet is ooit waargenomen

door

Sterrenkundigen hadden al het sterke vermoeden, maar nu is het bevestigd met de Hubble ruimtelescoop: dat komeet C/2014 UN271 (alias komeet Bernardinelli-Bernstein) de grootste komeet is die ooit is waargenomen. De waarnemingen laten zien dat de komeetkern – eigenlijk een grote ijsbal vol met gruis – bijna 130 km in doorsnede is, pakweg 500 biljoen ton in massa, dat is zo’n 100.000 keer meer dan de meeste komeetkernen. Komeet Bernardinelli-Bernstein beweegt met een snelheid van 35.000 km/u door de buitenste regionen van het zonnestelsel en de dichtste nadering tot de zon zal in 2031 zijn, als ‘ie 1,6 miljard km van de zon staat, dat is iets verder weg dan de afstand tussen de aarde en Saturnus. De komeet werd ontdekt door Pedro Bernardinelli en Gary Bernstein, die archieffoto’s uit 2014 bestudeerden en toen een vlekje zagen dat tussen de sterren door bewoog. Toen was de afstand nog bijna zes miljard km tot de zon. Man-To Hui (Macau University of Science and Technology in Taipa, Macau) en z’n collega’s hebben komeet Bernardinelli-Bernstein met Hubble’s Wide Field Camera 3 op 8 januari j.l. waargenomen – toen de afstand 3,2 miljard km bedroeg – en daar foto’s van gemaakt.

Probleem is dat de komeetkern omhuld is in z’n coma, een wazige gas- en stofwolk die het zicht op de kern belemmerd. Het is daar op die afstand -210 °C, warm genoeg om koolmonoxide vanaf het oppervlak van de komeetkern te laten sublimeren en een coma te vormen. Met een computermodel waren Hu et al in staat om de coma weg te filteren en alleen de kern over te houden (zie de foto’s hierboven). Met aanvullende waarnemingen met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili konden ze toen vervolgens de doorsnede van de kern vaststellen en die bleek zeer groot te zijn en ook pikzwart, zwarter dan kool. De omloopbaan van komeet Bernardinelli-Bernstein duurt ongeveer drie miljoen jaar voor één omloop om de zon en bij het aphelium – het punt het verste van de zon – staat ‘ie een half lichtjaar van de zon, gelegen IN de Oortwolk van ijskoude komeetkernen. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan komeet Bernardinelli-Bernstein, verschenen in The Astrophysical Journal Letters (2022). Bron: Phys.org.

