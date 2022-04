Hubble’s 32e verjaardag wordt gevierd met een foto van vijf innige sterrenstelsels

door

De Hubble ruimtetelescoop is nog steeds Alive and Kicking, nu al weer 32 jaar, nou ja bijna 32 jaar, 24 april is het zover. Die ‘verjaardag’ wordt gevierd met een foto die Hubble gemaakt heeft van de zogeheten Hickson Compact Group 40, een vijftal sterrenstelsels dicht bij elkaar, drie spiraalstelsels, een elliptisch stelsel en een langwerpig lensvormig stelsel. Ze staan in het sterrenbeeld Waterslang (Hydra). Het is ook fysiek een innig samenzijn van de vijf stelsels, want ze staan dicht bij elkaar en ze beïnvloeden elkaar gravitationeel. Het quintet aan stelsels past makkelijk in een bol die twee keer groter is dan de diameter van het Melkwegstelsel. Niet verwonderlijk dat de vijf stelsels uiteindelijk zullen botsen en samensmelten tot één groot elliptisch stelsel. Hoe lang dat duurt? De schatting is na 1 miljard jaar, dus voor het eindresultaat moet je nog even geduld hebben. Er zijn ongeveer honderd van die compacte groepen van sterrenstelsels bekend, ze zijn te klein om clusters te worden genoemd. Hickson Compact Group 40 is één van de meest compacte van die groepen. Mogelijk waren er in het vroege heelal veel meer van dergelijke compacte groepen en vormden die na botsingen en samensmeltingen het hart van de quasars, sterrenstelsels met een zeer actief superzwaar zwart gat. Hubble, alvast gefeliciteerd met je 32e verjaardag! Oh ja, wat zongen ze ook al weer toen ik 32 jaar werd?

Sinds 1 dag of 2, vlinders in mijn hoofd

Sinds 1 dag of 2, aangenaam verdoofd

‘k Was haast vergeten hoe ’t voelt om verliefd te zijn

Ik kijk om me heen door een roze bril

Veel te lang alleen, ‘k stond een beetje stil

Hoe kon ‘k ’t weten, m’n wereldje was zo klein

t’is Wel een beetje raar, 32 jaar

Trillend op m’n benen, als ze is verdwenen

Ze is, ze is van mij…

Mannen bij de vleet, wachtend in een rij

Doet me toch geen reet want ze kijkt naar mij

Liefde, o, liefde, waar was jij toch al die tijd

O, alles wat ze zegt slik ik voor zoete koek

En mijn scherpe blik is ook al dagen zoek

Het kan me niet schelen zolang ze maar met me vrijt

’tis wel een beetje raar, 32 jaar

Trillend op m’n benen als ze is verdwenen

Ze is, ze is van mij…

Bron: ESA/Hubble.

