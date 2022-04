NASA’s Perseverance Marsrover heeft een zonsverduistering op Mars vastgelegd op video

door

Met z’n Mastcam-Z camera heeft NASA’s Perseverance rover vanuit de Jezero krater op Mars op 2 april j.l. een zonsverduistering gefilmd. De eclips duurde maar 40 seconden, veel korter dan de eclipsen die we op aarde zien (en die soms ook een totaliteit laten zien, da’s op mars niet mogelijk). Mars heeft twee kleine manen, Phobos en Deimos, en het was Phobos die op 2 april voor de zon langs schoof. De zon is gezien vanaf Mars een stuk kleiner dan wij ‘m hier op aarde zien, maar Phobos is ook kleiner (157 keer zo klein als onze maan). Het is zeker niet voor het eerst dat we zo’n zonsverduistering vanaf Mars zien, eerder maakten Spirit en Opportunity al timelapse-foto’s en later maakte ook Curiosity een video van zo’n gebeurtenis. Het is wel voor het eerst dat we goed ingezoomd zo’n eclips kunnen zien, die Perseverance op sol 397 maakte, zoveel marsdagen bevindt ‘ie zich al op Mars sinds de landing februari 2021.

Bron: Phys.org.

