De Large Hadron Collider gaat na een onderbreking van drie jaar weer van start!

De Large Hadron Collider (LHC) van CERN – ’s werelds grootste deeltjesversneller bij Genève in Zwitserland – gaat na een onderbreking van maar liefst drie jaar weer van start. In december 2018 kwam er een tijdelijk einde aan de experimenten, omdat de versneller toe was aan een grondige revisie. Dat behelsde onder andere de vernieuwing van de supergeleidende magneten, die de geladen protonen in de juiste baan moeten brengen. Dat is nu allemaal achter de rug en de LHC is gereed voorde start van Run 3. De eerdere succesvolle runs waren Run 1 (2009-2013) en Run 2 (2015-2018), bij de eerste run werd onder andere het Higgs deeltje ontdekt. De verwachting is dat de eerste protonen tussen ergens vandaag en 24 april met bijna de lichtsnelheid door de LHC gaan schieten. Bij Run 2 hadden ze een energie van 6,5 teV, dat is nu verhoogd naar 6,8 TeV. Ter vergelijking: 1 TeV is een biljoen elektronvolt, pakweg de kinetische energie van een vliegende mug. Mmmmm, dat klinkt niet veel, maar besef dat we het hebben over de energie van één enkel deeltje.

#BehindTheScenes from CERN Control Centre, today 22 April 2022 in preparation for #restartingLHC Stay tuned for more! pic.twitter.com/LV6C6gm9fr — CERN (@CERN) April 22, 2022

In Run 3 hopen de natuurkundigen meer te weten te komen over mogelijke natuurkunde buiten het Standaardmodel, zodat ze inzicht krijgen in bijvoorbeeld donkere materie, dat niet verklaard kan worden met het Standaardmodel. Bron: Space.com.

