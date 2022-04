Maansikkel maandag en dinsdag in de buurt van Venus, Mars, Jupiter én Saturnus

door

De maan is sinds vandaag in de laatste fase van Laatste Kwartier, dus dat betekent dat hij na middernacht en ’s ochtends als sikkel te zien is. Komende maandag (25 april) kunnen we ‘m dan rond 05.30 uur laag aan de horizon in het zuidoosten zien staan in de buurt van de planeten Saturnus en dinsdag (26 april) rond 05.45 uur in de buurt van Mars. Saturnus staat in het sterrenbeeld Steenbok en Mars in Waterman. Verder naar het oosten en nog iets lager staan de planeten Venus en Jupiter. Voor waarnemingen van dit schouwspel is een vrij uitzicht nodig op de (zuid)oostelijke horizon. Gebruik van een verrekijker wordt wel aangeraden.

See the Moon meeting four planets 🌘🪐

At the end of April, our natural satellite will form conjunctions with Saturn, Mars, Venus, and Jupiter. Find out when and how to observe the great events 🔽https://t.co/avwWcQRyZZ pic.twitter.com/W8Dv8GHtvI — Star Walk (@StarWalk) April 23, 2022

Bron: Sterrengids 2022 + Hemel.waarnemen.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp