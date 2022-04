Water op Europa wellicht een stuk beter bereikbaar

door

Op de Jupitermaan Europa zouden zich wel eens pakketten van vloeibaar water relatief vlak onder het oppervlak kunnen bevinden. Dat zou betekenen dat de kans dat we hier ooit buitenaards leven gaan vinden, ineens is toegenomen. Europa is al geruime tijd een belangrijke kandidaat voor leven, aangezien deze wereld een gigantische oceaan heeft. Deze oceaan zit echter opgesloten onder een 25 tot 30 kilometer dik pantser van ijs.

Maar dit beeld is nu op zijn kop gezet en wel vanuit onverwachte hoek. Een stel wetenschappers die op Groenland de gevolgen van klimaatsverandering bestuderen, zaten toevallig een presentatie te kijken over Europa. Plotseling zagen ze wat oppervlakte-kenmerken die ze herkenden: M-vormige heuvelruggen of bergkammen. Op Europa stikt het ervan en ook op Groenland komen ze voor. Hier markeren ze de locaties van waterpakketjes die zo’n 30 meter onder het oppervlak opnieuw bevroren zijn en hierdoor scheuren veroorzaakt hebben. Dat terwijl sterrenkundigen al die tijd geen idee hadden waarnaar ze zaten te kijken.

Op Europa bevinden de bewuste waterpakketten zich wel een stuk dieper onder het oppervlak – een kilometer of vijf. Dat is nogal altijd een stuk beter bereikbaar dan 25 tot 30 kilometer. Als water vanuit de oceaan door de ijskorst naar boven wordt geperst, zou dit water aanwijzingen voor een biosfeer kunnen bevatten. Mogelijk hoeven we niet lang te wachten op meer informatie over dit onderwerp – in 2024 zal de Europa Clipper missie gelanceerd worden. Nadat deze in 2030 is aangekomen bij Europa, zal deze met zijn speciale radar wellicht de waterpakketjes in kaart kunnen brengen.

Definitief bewijs voor leven zal echter niet geleverd kunnen worden, aangezien de Clipper niet op de maan zal landen. Het wordt dus wachten op toekomstige missies die wellicht gaan boren naar water. Maar stel nou dat binnen 30 of 50 jaar (ik noem maar wat) blijkt dat werkelijk leven op Europa voorkomt, dan zou het aantal werelden met leven in het zonnestelsel ineens meer dan één gaan bedragen. En hebben we het nog niet eens gehad over mogelijk leven op Mars, Enceladus, Titan, Pluto, etc, etc…..in dat geval moet het werkelijk wemelen van het leven in het universum!

