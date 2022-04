Maar liefst 30 exokometen ontdekt in het jonge planetaire systeem rondom Beta Pictoris

door

De jonge ster β Pictoris en z’n planetaire systeem eromheen zijn al vaak langsgekomen in Astroblogs, zoals hier en ook daar. We weten inmiddels dat er twee planeten romdom β Pic draaien, zoals de ster kortweg wordt genoemd, de planeten heten Beta Pictoris b en c. We weten ook al sinds 1987 (!) dat er een grote wolk van kometen rond de ster draait. En daar is nu nieuws over, want er zijn welgeteld dertig van die kometen geïdentificeerd rondom de ster, een knap staaltje van techniek. Onderzoekers van het Institut d’Astrophysique de Paris (CNRS/Sorbonne Université) zijn er zelfs in geslaagd om van die kometen de grootte van de kern te bepalen en die ligt naar schatting tussen de 3 en 14 km. Voor alle duidelijkheid: β Pic staat op 63 lichtjaar afstand! Alain Lecavelier des Etangs en z’n team was óók in staat om de grootte-verdeling van de kometen om de ster te bepalen, d.w.z. de verdeling van grote en kleine kometen. En die kwam goed overeen met de verdeling van de kometen zoals de zon die kent. Hoe ze aan al die info kwamen: dankzij 156 dagen van waarnemingen met NASA’s TESS satelliet, die in de ruimte is om exoplaneten op te sporen en te bestuderen. Met TESS hebben ze bijvoorbeeld de lichtcurve van β Pic bestudeerd op het moment dat er gezien vanaf de aarde zo’n komeetkern voor de ster langs schoof, hetgeen leidde tot een kleine dip in de curve, zoals hieronder te zien.

Hier het vakartikel over de ontdekking van de dertig exokometen, verschenen in Nature Scientific Reports. Bron: CNRS.

