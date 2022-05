Ingenuity helikopter heeft ‘landingsgestel’ Perseverance teruggevonden

door

Ik zit met collega-Astroblogger Paul Bakker en onze trouwe metgezellinnen deze week in Hongarije, om daar o.a. te gaan waarnemen. De hoeveelheid Astroblogs van mij zal daarom niet zo hoog zijn en vooral visueel van aard, met leuke plaatjes. Zoals deze hierboven, die gemaakt is met NASA’s Ingenuity helicopter tijdens zijn 26e vlucht. Wat we zien zijn restanten van het landingsgestel, ik noem het maar even zo, waarmee de Perseverance rover én de Ingenuity op 18 februari 2021 door de ijle atmosfeer van Mars afdaalden en uiteindelijk een zachte landing maakten in de Jezero krater op Mars. Verderop zie je de parachute liggen. In de bron meer info erover: NASA.

