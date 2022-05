China werkt aan een eigen planetaire defensiemissie à la NASA’s DART

Een forse asteroïde 418135 (2008 AG33) scheerde recent in de nacht van 27 april j.l. met zo’n 37.000 km/h langs de Aarde. De rots met een diameter van zo’n 840 meter, passeerde onze planeet op 3,2 miljoen km, ongeveer acht keer de afstand Aarde – Maan. Niet enorm dichtbij maar toch… NASA’s CNEOS , en ook ESA’s Planetary Defense Office zijn al decennia druk in de weer aardscheerders in de gaten te houden die een mogelijke bedreiging vormen voor de Aarde. NASA heeft in november ’21 ’s werelds eerste planetaire verdedigingstestmissie ‘DART’ gelanceerd . Recent werd bekend dat ook China een eigen planetaire verdedigingsmissie ontwikkeld in de stijl van DART.

Zowel NASA, ESA, en nu ook China’s CNSA (Chinese national Space Administration) werken dus hard aan hun planetaire defensiemissies.

De ruimteagentschappen bedenken oplossingen om te voorkomen dat asteroïden de Aarde bereiken als ze op een directe ramkoers zijn. NASA’s ‘ Double Asteroid Redirection Test ‘ (DART) doel is een asteroïde van koers te doen wijzigen door een sonde te laten crashen op het object.

DART, gelanceerd in november ’21, reist naar Dimorphos, die in een baan om zijn ​metgezel-asteroïde, genaamd Didymos, draait. DART gaat met een snelheid van 24.100 km/h op Dimorphos botsen. Deze botsing zal de snelheid van Dimorphos in zijn baan rond Didymos met een fractie van één procent veranderen, waardoor de omlooptijd van Dimorphos – nu 11 uur en 55 minuten – met enkele minuten wijzigt. De dubbel-asteroïde vormt geen bedreiging voor de Aarde, maar de missie moet demonstreren dat een sonde autonoom naar een doel-asteroïde kan navigeren en er kinetisch op kan inslaan.

ESA zal later



in het decennium zijn Hera-missie naar Didymos en Dimorphos sturen ter ondersteuning van de DART-missie.

Recent ontvouwde ook China haar plannen voor een planetaire verdedigingsmissie. Het is een missie à la Dart, en heeft tevens het doel een ruimtesonde op een asteroïde te laten crashen om de koers van de rots te doen wijzigen. De doel-asteroïde werd niet genoemd. Maar de plannen voor de missie werden aan het publiek onthuld op 24 april j.l. op het Chinese ‘Dag van de Ruimtevaart’ (ter ere van de lancering van de satelliet ‘Dongfanghong-1‘), door de adjunct-directeur van het CNSA, Wu Yanhua, die tevens de bedenker is van de missie. (China hield zijn eerste Planetaire Defensie conferentie in oktober 2021, met sessies en presentaties over een reeks gerelateerde onderwerpen, zie hier ook AJ/TWitter). De planetaire verdedigingsmissie maakt onderdeel uit van een in januari j.l. onthuld ‘witboek’ dat de projecten voor de ruimtevaart van de komende vijf jaar behandeld. Naast de bouw van dit planetair verdedigingssysteem, dat bestaat uit monitoring, registratie, vroegtijdige waarschuwing, en een testcrashmissie, omvatte het witboek o.a. ook de voltooiing van het in aanbouw zijnde ruimtestation Tiangong (zie ook deze AB met de plannen voor 2022), een bemande maanmissie, uitbreiding van de draagraket’familie’ een missie naar Jupiter en voorbereidingen voor een Mars sample-returnmissie. Daarnaast ontwikkelt het CNSA ook een gecombineerde missie, bestaande uit een sample-returnmissie naar asteroïde (quasi-satelliet) Kamo’oalewa en een rendez-vousmissie met de komeet 311P/PANSTARRS. De lancering wordt verwacht voor 2025. Bronnen; SpaceNews, Newsrmd.com, NASA/CNEOS, SpaceDaily