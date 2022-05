Poll: welk groot nieuws gaat de Event Horizon Telescope ons 12 mei brengen?

door

Op donderdag 12 mei om 15.00 uur zal het European Southern Observatory (ESO) in het Duitse Garching een persconferentie houden, waar de nieuwste resultaten bekend worden gemaakt van de Event Horizon Telescope (EHT), de telescoop waarmee eerder voor het eerst een zwart gat is gefotografeerd, het zwarte gat M87*, gelegen in het elliptische sterrenstelsel M87. Grote vraag is natuurlijk wat ze die 12e mei gaan laten zien, zoals de aankondiging vermeld “groundbreaking Milky Way results from the EHT“. Vandaar de volgende poll hieronder, die door iedereen in kan worden gevuld tot en met zaterdag 7 mei. MEEDOEN!!



Welk groot nieuws gaat de EHT ons 12 mei brengen?

OK, toegegeven dat een nieuwe foto van M87* (alias Powehi) niet geschaard kan worden onder de ‘Milky Way’ results, maar wie weet worden we op een dwaalspoor gebracht (iedereen verwachtte in 2019 ook een foto te zien van Sgr A*, het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg). Wij van de Astroblogs zullen de persconferentie ook gaan volgen.

