De zon had op 30 april een grote uitbarsting

Afgelopen zaterdag 30 april maakte NASA’s Solar Dynamics Observatory (SDO) bovenstaande foto van de zon, juist op het moment dat er aan de rechterkant van de zon een enorme zonnevlam werd uitgebraakt. Het was een uitbarsting in de zogeheten X-klasse, dat is de zwaarste klasse die mogelijk is. Hieronder in de tweet een video van de uitbarsting.

The Sun emitted a strong solar flare on April 30, 2022, peaking at 9:47 a.m. ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as an X-class flare. https://t.co/wU5TiZiKHz pic.twitter.com/rYh7GYiUC5

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 2, 2022