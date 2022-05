NASA’s visualisatie van de 22 bekendste zwarte gat-systemen in en rond de Melkweg

door

Naast het superzware zwarte gat Sagittarius A*, waarvan we volgende week 12 mei vermoedelijk een foto of een video gemaakt met de Event Horizon Telescope te zien zullen krijgen, zijn er in de Melkweg nog vele kleine, stellaire zwarte gaten. Die kennen we omdat ze deel uitmaken van binaire systemen, röntgendubbelsterren die we zien door de röntgenstraling die ze uitzenden. Die straling ontstaat als er materie van de gewone ster naar het naburige zwarte gat stroomt en die materie vervolgens in de superhete accretieschijf rondom het zwarte gat terecht komt. De NASA heeft nu een prachtige animatie gemaakt waarin we van 22 van dergelijke systemen, in de Melkweg en in de naburige Grote Magelhaense Wolk, zien hoe ze om elkaar draaien. De werkelijke beweging van de systemen is in de animatie 22.000 keer versneld.

Eén van de systemen is dat van Cygnus X-1, het allereerste zwart gat dat werd ontdekt. Het zwarte gat in dat systeem is 21 keer zo zwaar als de zon. De waarnemingshorizon ervan, de grens waar licht niet meer uit het zwarte gat kan ontsnappen, is 124 km groot. Meer uitleg over de visualisatie vind je in de bron. Bron: NASA/Goddard.