Maantje kijken in de Dordtse Biesbos

Terwijl Arie en Paul (vergezeld van hunner beider zeer gewaardeerde wederhelften), ondanks het aldaar in het “verre oosten” blijkbaar nu even niet zo beste astro-weer, hopelijk toch genieten van een plezant uitpakkende vakantie, heeft het “thuisfront”….C’est moi…..ook niet echt stilgezeten als het gaat om astronomisch gerelateerde bezigheden.

Nadat ik mij een weekje of wat zeer plezant bezig heb mogen houden met het weer tot leven wekken/restaureren van een paar weken geleden voor slechts 9.99 eurie aangeschafte tot “sloop-scoop” veroordeelde zogenaamde 10cm F10 Russentonne Maksutov van…(deze dagen waarschijnlijk politiek totaal niet correct maarre …jammer dan)….degelijk russisch fabrikaat, was dan afgelopen maandag toch eindelijk het moment gekomen voor de “feniks first light sessie” van dit kloeke kleine fijne zwarte Maksutovje.

enne…..geen mooier first light test object dan dat heerlijk aanlokkelijke slecht drie dagen jonge maansikkeltje, die afgelopen maandag mij als een woestverleidelijke sirene naar de Dordtse Biesbos wist te lokken.

Nu had ik na de restauratie van dit very vintage Maksutovje (“Made in USSR” nog gedrukt op de dauwkap!!) eerder al een zogenaamde “stertest” gedaan en dus wist ik al wat voor vlees….eh…(g astronomisch hoogwaardige) borsht ik in de kuip had….maar dan nog blijft het echte testwerk een echte opname van een echt astronomisch object.

Hoewel het maansikkeltje al behoorlijk laag aan mijn kraakheldere Biesboshemel stond, toch nog eventjes gewacht tot ie zo laag stond dat ik ook nog “iets van een aards voorgrondje” kon meepikken voor nog meer “astro-romantiek”. Een kussen op de motorkap van de Besteleend diende als “statief” opdat ik net wat meer bewegingsruimte had voor het vangen van de meest begeerlijke compositie van maansikkel en voorgrond Biesbos-boomtoppen.

Nou ja…..ik ben in elk geval zeer content met deze eerste “echte” opname met het herboren sloop-maksutovje…..enne….tja….nu we toch in de Biesbos waren en omdat het echt kraak en kraakhelder leek te worden, ook maar even de EQ6 plus de rest van het deep sky foto circus opgesteld om te kijken wat het 9.99 eurie scoopje te bieden had als het ging om haar fuzzy blob capaciteiten.

Als het gaat om serieus deep sky werk heeft dit maksutovje één echt zwaktepuntje en dat is het feit dat ie haar “fotonenvangwerk” moet doen met de relatief lichtzwakke openingsverhouding van F10. Een royale brandpuntsafstand van 1 meter is erg handig als het gaat om een fijne riante beeldgrootte….maar de compactheid van slechts 10 cm kijkeropening is niet zo handig als het gaat om in een korte (belichtings)tijd een helder beeld van een zwak melkwegstelsel op de gevoelige chip te krijgen.

Dit in het achterhoofd hebbende was de keuze van een deep sky klassieker in de vorm van de beroemde Draaikolk-nevel/Messier 51…..(een zogenaamd niet echt helder face on melkwegstelsel in het sterrenbeeld Jachthonden) eigenlijk meer een astrofotografische “de dood of de gladiolen-keuze”! Met de 20cm F6 Newton “lightbucket” is dit ding na een belichtingstijd van 6 minuten wel redelijk royaal zichtbaar….maarre….met dat kleine 10cmF10 gevalletje zou dat zomaar eens heel erg kunnen tegenvallen.

Bij het belichten van deze opname de belichtingstijd “op het gevoel” omhoog gekrikt naar 8 minuten en omdat het al vrij laat was geen 6 subjes geschoten maar slechts vier…..het was tenslotte ook maar een testopname….en nog niet “het serieuze echte werk”. Welnu…..dat viel me dus effe ontiegelijk mee, want tot mijn nog steeds stomme verbazing rolde er na het standaard digitaal laptop-gerommel met Deep sky stacker en meer het hier getoonde, me dunkt zeker niet onaardige, resultaat uit de bus.

Heb het hier getoonde plaatje ook maar eens even vergeleken met een oude opname van M51 gemaakt met de 20cmF6 Newton enne het resultaat uitgespuigd door dit kleine sloop-Maksutovje doet hiervoor absoluut niet onder!! Mooie heldere detailrijke spiraalarmen en fijn scherpe sterbeeldjes tot vrijwel aan de rand van de opname….Ik doe het er voor…en zeker voor 9.99 euries!!

Ofwel…..smaakt zeker naar mee!! Als universeel reiskijkertje is dit kleine maksutovje echt heel handig, zeker omdat deze ook nog eens rechtopstaande beelden geeft waardoor ie ook voor aardse waarnemingen geschikt is! Wordt vervolgd!