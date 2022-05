door



Zoals ik eerder schreef ben ik deze week samen met Paul en aanhang in Kocsér in Hongarije. Gisteravond (woensdag) gingen we begin van de avond het maantje bekijken, de smalle maansikkel die laag in het westen te zien was. Hierboven een sfeerplaatje, waarop ook het huis te zien is waar we verblijven. Hieronder nog een soort van selfie met de Grote Beer op de achtergrond. Beide foto’s zijn gemaakt met mijn smartphone.