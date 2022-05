De uitslag van de EHT-Poll: welk groot nieuws gaat de Event Horizon Telescope ons 12 mei brengen?

door

Op 2 mei startte ik de EHT-Poll met de vraag welk groot nieuws de Event Horizon Telescope (EHT) ons 12 mei gaat brengen. Naast deze poll op de Astroblogs had ik ook een poll op Twitter uitgezet. De combi van deze twee polls leverde dit resultaat op:

welk groot nieuws gaat de Event Horizon Telescope ons 12 mei brengen? Een foto van Sagittarius A* 52% Een video van Sagittarius A* 30% Een foto van een ander zwart gat 16% Een nieuwe foto van M87* 2%

En je ziet het: de meeste lezers die deelnamen aan de poll denken dat we donderdag a.s. vanuit Garching in Duitsland een foto te zien zullen krijgen, die met de EHT gemaakt is van Sagittarius A*, het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Nou, we gaan het meemaken.