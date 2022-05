Webb kan nu al heel scherp zien en het echte werk wordt voor het eerst in juli verwacht

door

De NASA heeft vandaag een foto laten zien die de Webb (JWST) ruimtetelescoop gemaakt heeft van enkele sterren en gasnevels in de Grote Magelhaense Wolk, een begeleidend dwergstelsel van de Melkweg. We zien op de foto ook hoe de Spitzer ruimtetelescoop, tot voor kort de allerbeste telescoop die we hadden om objecten in het infrarood te fotograferen, diezelfde sterren en nevels ooit zag, een verschil van dag en nacht om het zo maar even uit te drukken. Maar ja, da’s niet zo gek ook, het is een verschil tussen de 0,85m spiegel van Spitzer en de 6,5m monsterspiegel van Webb. De nevels op de foto bevatten polycyclische aromatische hydrokoolstof, zoals de tweet hieronder meldt.

Webb’s image, taken by its MIRI instrument, features light from “polycyclic aromatic hydrocarbons.” These molecules of carbon & hydrogen help us better understand the gas that exists between stars. Get ready for Webb to #UnfoldTheUniverse in unprecedented detail this summer! pic.twitter.com/J1ttC6AZI8 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 9, 2022

Tevens heeft men vandaag laten weten dat de allereerste wetenschappelijke kleurenfoto’s, dus de foto’s voor het echte werk waarvoor Webb in de ruimte is gebracht, half juli worden verwacht. We kunnen niet wachten!! Bron: Phys.org.