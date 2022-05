Zwaarste beving op Mars tot nu toe geregistreerd en wel door NASA’s InSight lander

door

Op de 1.222e Sol, dat is de 1.222e Marsdag dat ‘ie november 2018 arriveerde op Mars, heeft NASA’s inSight lander een beving op Mars geregistreerd die de zwaarste is die is waargenomen. Dat gebeurde op 4 mei j.l. en de kracht van de beving was ongeveer 5. De vorige recordhouder sterkste marsbeving had een kracht van 4,2, welke pop 25 augustus 2021 werd geregistreerd, ook door InSight. De NASA noemt het een ‘monsterbeving’. Op aarde komen wel zwaardere bevingen voor, maar voor Martiaanse begrippen is 5,0 echt heel zwaar en dat komt omdat er op Mars geen platentektoniek is, zoals wel het geval op aarde. Sinds de start van z’n metingen eind 2018 heeft inSight al meer dan 1.313 bevingen op Mars geregistreerd.

De beving is geregistreerd met de seismometer aan boord van inSight, die gebouwd is door het seismometer, provided by Centre National d’Études Spatiales (CNES) in Frankrijk. Door onderzoek aan bevingen zoals deze willen ze meer te weten komen over het binnenste van Mars. De beving komt net op een moment dat InSight het even zwaar te verduren heeft. Dat komt niet door die bevingen, maar doordat het winter begint te worden op Mars en de zonnepanelen door toename van het stof in de atmosfeer minder licht van de zon ontvangen, waardoor de energietoevoer stokt. Daardoor moest InSight drie dagen na de registratie van de monsterbeving even in slaapstand, om de lagere stroomtoevoer te compenseren. De NASA heeft de missie van InSight, die eigenlijk in 2020 al afliep, in ieder geval verlengd tot december 2022. Bron: NASA.