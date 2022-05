Sterrenkundigen ontdekken ‘Gouden standaard’ ster in de Melkweg

door

De sterrenkundige Ian Roederer (University of Michigan) heeft samen met z’n collega’s in de buurt van de zon een vrij heldere ster (9m) geïdentificeerd, die het grootste aantal elementen heeft voor zover nu bekend. Het gaat om de ster HD 222925, gelegen in het zuidelijke sterrenbeeld Toekan, die maar liefst 65 elementen uit het welbekende periodieke systeem bevat, waarvan 42 zware elementen zijn (waaronder goud), die we zien in de onderste rijen van dat periodieke systeem. Dankzij onderzoek zoals dat van Roederer willen sterrenkundigen meer te weten komen over het zogeheten ‘rapid neutron capture process‘, dat één van de manieren is waarop in de natuur zware elementen worden gevormd. Dat R-proces begint in zware sterren als hun kern uit ijzer is komen te bestaan en binnen enkele seconden kunnen er dan door het invangen van neutronen zwaardere elementen onstaan, zoals selenium, zilver, tellurium, platinum, goud en thorium – iets wat allemaal plaatsvindt als de ster als supernova explodeert. Daarnaast kunnen zware elementen ontstaan als neutronensterren op elkaar botsen en samensmelten tot een zwart gat, iets wat voor het eerst is waargenomen in 2017, toen men de zwaartekrachtgolven detecteerde van zo’n botsing. Die elementen moeten na de supernova of botsing in de ruimte zijn terechtgekomen en daarna in de ster HD 222925. Met de Hubble ruimtetelescoop en de Magellan telescopen op aarde zijn de elementen geïdentificeerd in de ster. Hier is het vakartikel over HD 222925, verschenen op de ArXiv. Bron: Universiteit van Michigan.