Volg hier live de persconferentie over de nieuwste resultaten van de Event Horizon Telescope

Vanmiddag om 15.00 uur is er de langverwachte personferentie van de European Southern Observatory (ESO) in het Duitse Garching, waarin de nieuwste resultaten bekend worden gemaakt van de Event Horizon Telescope (EHT), de telescoop waarmee eerder voor het eerst een zwart gat is gefotografeerd, het zwarte gat M87*, gelegen in het elliptische sterrenstelsel M87. We kunnen “groundbreaking Milky Way results from the EHT Collaboration“ verwachten. De EHT-poll die hier is gehouden had als uitslag dat de meerderheid denkt dat ze een foto laten zien van Sagittarius A*, het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Kijk hieronder of ze gelijk hadden.