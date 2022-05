Röntgenstraling rondom Sagittarius A * door Chandra in beeld gebracht

Gisteren is de foto gepubliceerd die met de Event Horizon Telescope (EHT) gemaakt is van Sagittarius A * (korte Sgr A *), het superzware zwarte gat in het centrum van het Melkwegstelsel. Diezelfde dag maakte de NASA bekend dat ook zijn röntgenruimtetelescoop Chandra naar Sgr A * heeft getuurd en wel om de röntgenstraling van het gebied direct rondom het zwarte gat in kaart te brengen. De EHT kijkt alleen op een andere manier naar objecten aan de hemel – hij ziet de radiostraling ervan – maar hij ziet het ook met een veel grotere resolutie, omdat de basislijn van de deelnemende radiotelescopen de gehele aarde als basislijn hebben.

Video: visualisatie van de beweging van materie bij Sgr A*. Credit: Koushik Chatterjee (BHI, Harvard University) using code H-AMR (Liska et al. 2019). For more details of these simulations of Sgr A* and its flaring see Chatterjee et al. (2021) and Ripperda et al. (2022).