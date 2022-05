Volg woensdag de livestream van de Radboud Reflects lezing over Sagittarius A*

door

Woensdag 18 mei is er van 12.30 tot 13.15 uur deze interessante lezing, die gratis online te volgen valt:

De eerste afbeelding van het superzware zwarte gat in het centrum van ons eigen Melkwegstelsel is wereldnieuws en van groot symbolisch en wetenschappelijk belang. Het zwarte gat is het hart van ons eigen universum, de plek waar ons eigen melkwegstelsel omheen draait; niet alleen onze eigen zon en aarde, maar elke andere ster in ons melkwegstelsel. Kom tijdens je lunchpauze luisteren naar Heino Falcke en zijn collega’s, die deel uitmaken van de Event Horizon Telescope Collaboration, die dit beeld hebben onthuld, en leer alles over deze ontdekking.

Het zwarte gat

Het object in het centrum van ons universum, Sagittarius A* genaamd, was al bekend, maar deze afbeelding levert overweldigend bewijs dat het object inderdaad een zwart gat is. Hoewel we het zwarte gat zelf niet kunnen zien, omdat het volledig donker is, onthult het gloeiende gas eromheen een veelbetekenend kenmerk: een donker centraal gebied (een “schaduw” ) omringd door een heldere ringachtige structuur. De afbeelding levert waardevolle aanwijzingen op over de werking van dergelijke reuzen, waarvan wordt aangenomen dat ze zich in het centrum van de meeste sterrenstelsels bevinden.

Wereldnieuws

Na de spectaculaire eerste foto van een zwart gat in 2019 maakte het team van astronoom Heino Falke en de Event Horizon Telescope Collaboration een beeld van ons eigen zwarte gat. Waarom is dit zo’n grote wetenschappelijke prestatie? En waarom was het moeilijker om een afbeelding te maken van ons eigen zwarte gat dat veel dichterbij is, slechts 27.000 lichtjaar van de aarde verwijderd? Heino Falcke vertelt samen met astrofysici Raquel Fraga en Alejandra Rosales over hun rol in deze grote wetenschappelijke prestatie. Hoe gaat deze ontdekking ons beeld van het universum veranderen? Wat kan het ons vertellen over de vorming en evolutie van sterrenstelsels? En houdt Einsteins algemene relativiteitstheorie stand?

Melkwegstelsel

Na een korte lezing gaan Heino Falcke, Raquel Fraga en Alejandra Rosales met de moderator in gesprek over de ontdekking en is er ruimte voor eigen vragen. Zullen we ooit alles kunnen weten over ons eigen Melkwegstelsel?

Livestream

Deelname aan de livestream is gratis. Schrijf je voor 12.00 uur op de dag van het programma in en ontvang de reminder. Het verslag en de link naar de terugblik van deze livestream ontvang je in je mailbox. Schrijf je je in na 12.00 uur, dan ontvang je geen reminder van ons. Je kunt hem zelf instellen op ons YouTube-kanaal. Hier kan je je INSCHRIJVEN voor de LIVESTREAM.

