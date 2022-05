Lancering Starliner voor Orbital Flight Test-2 livestream

Het is aftellen voor Boeing’s Starliner. Het ruimteschip zal vanavond, om 18:54 lokale tijd, een tweede lanceerpoging doen voor een onbemande testvlucht naar het ISS. Het Starliner-ruimteschip zal opstijgen vanaf het Cape Canaveral Space Force Station (LC-41) in Florida, bovenop een United Launch Alliance Atlas V-raket. In Nederland is het ten tijde van de lancering al de 20ste mei, en 00:54 uur. NASA verzorgt een livestream, de uitzending zal een uur van te voren aanvangen. De missie van de Starliner is de ‘Orbital Flight Test-2’ (OFT-2), en heeft als doel aan te tonen dat het schip er klaar voor is om NASA-astronauten naar het ISS te brengen. In 2014 heeft NASA een contract met Boeing afgesloten voor deze dienst. Destijds tekende ook SpaceX met NASA een dergelijk contract en SpaceX heeft inmiddels al vier operationele bemande vluchten met de Crew Dragon naar het ISS verzorgd. Als deze OFT-2 testvlucht volgens schema verloopt zal de Starliner zo’n 24 uur later aankomen bij het ISS. Het ruimtevaartuig blijft vier of vijf dagen aangemeerd bij het ruimtestation en zal dan terugkeren naar de aarde en landen in New Mexico. De Starliner/OFT-2 is de tweede poging voor een reis naar het ISS. De eerste lanceerpoging, in december 2019, eindigde voortijdig nadat de Starliner getroffen werd door een reeks storingen, en vast kwam te zitten in een verkeerde baan om de aarde. Zie ook deze AB met video van deze lancering. NASA/Boeing plande een nieuwe lanceerpoging voor augustus 2021 maar kort voor lancering ontdekte men een groot defect aan het voorstuwingssysteem. Een klein jaar later is het dan echt zover, OFT-2 is klaar voor lancering. Boeing en NASA streven ernaar om voor het einde van het jaar een bemande testvlucht naar het ISS te lanceren. Godspeed! Bronnen; Space.com,NASA, Phys.org