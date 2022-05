Botsing zou kunnen verklaren waarom sommige dwergstelsels geen donkere materie bevatten

door

Alle vele malen zijn NGC1052-DF2 en NGC1052-DF4 (kortweg DF2 en DF4) hier langsgekomen op de Astroblogs, de twee dwergstelsels die op de één of andere manier géén of heel weinig donkere materie bevatten – lees o.a. deze, deze én deze Astroblogs om uit te vinden hoe het daar precies mee zat. In het tijdschrift Nature zijn nu twee artikelen verschenen, waarin sterrenkundigen (o.a. Pieter van Dokkum (Yale University), de ontdekker van de diffuse dwergstelsels) komen met een nieuwe verklaring van waarom deze twee kleine stelsels geen donkere materie hebben. Ooit moet er volgens de sterrenkundigen een botsing zijn geweest van twee dwergstelsels, vlakbij het grotere sterrenstelsel NGC 1052. Eerder was al duidelijk geworden dat als er botsingen van clusters van sterrenstelsels plaatsvinden de donkere en gewone materie gescheiden kunnen raken, hetgeen bij de bekende Bulletcluster goed zichtbaar is. Maar kennelijk kan die scheiding ook op kleinere schaal plaatsvinden, in dit geval bij twee dwergstelsels (zie de afbeelding hieronder).

Het verschil in de radiële snelheid tussen DF2 en DF4 bedraagt 358 km/s en hun onderlinge afstand bedraagt 2,1 Mpc. Hiervan uitgaande hebben ze berekend dat de botsing tussen de twee stelsels (waarvan eentje erg gasrijk moet zijn geweest) zo’n acht miljard jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. In de buurt van DF2 en DF4 zijn meer dwergstelsels gevonden (zoals DF5) en die liggen allemaal op één lijn. Dat geeft de suggestie dat de botsing meerdere dwergstelsels heeft opgeleverd, de blauwe vlekjes in de afbeelding. Bij de botsing kan de gewone materie (vooral gas) los zijn geraakt van de loggere donkere materie. Die zou ook nog ergens te vinden moeten zijn en wel aan de uiteinden van de lijn van dwergstelsels, de twee donkere vlekjes in de afbeelding – mogelijk de dwergstelsels RCP32 en DF7.

Bron: Phys.org.