De totale maansverduistering van 15 mei j.l., maar dan anders bekeken

Op 15 mei was er vroeg in de ochtend een totale maansverduistering, eentje waarvan het eind niet zichtbaar was in Nederland. Ik kwam de eclips vandaag opnieuw tegen, maar telkens anders dan wanneer we zoiets hier zien. De eerste is de tweet hieronder, waarin we een foto van de maansverduistering zien, gemaakt op de Zuidpool bij de South Pole Telescope (SPT). Een prachtige foto, want naast de SPT zelf en de eclips zien we ook poollicht, in dit geval Aurora Australis, het zusje van de Aurora Borealus, het Noorderlicht. En wat ook mooi te zien is: de maan trekt in een ‘rechte’ baan over de hemel, evenwijdig aan de horizon. Dat is het gevolg van de lokatie aan de Zuidpool, waar alle hemelobjecten een baan beschrijven evenwijdig aan de horizon (alleen de hoogte varieert gedurende het jaar).

A total lunar eclipse over the #SouthPole last week. At its peak a giant band of auroras stretched across the sky, as Allen Foster and I watched spellbound from the roof of DSL. Zoom in to see us between the @NSF @SPTelescope and @BICEP_Keck telescope. An absolutely magical night pic.twitter.com/lj8uoVwHMn — Aman Chokshi (@aman_chokshi) May 22, 2022

En dan het andere bericht over de totale maansverduistering van 15 mei. Hij is vanuit de ruimte waargenomen met de Lucy ruimteverkenner van de NASA, op dat moment 100 miljoen km van de aarde en maan verwijderd. Lucy zag hoe de maan in de schaduw van de aarde verdween en dat heeft ‘ie prachtig vastgelegd. Hier zie je een plaatje van aarde, maan en Lucy, dat je een beeld hebt van het drietal op 15 mei jongstleden.

Lucy, die onderweg is naar z’n uiteindelijke doel, de Trojaanse planetoïden, kon met zijn hoge resolutiecamera de eclips prachtig volgen en het resultaat daarvan zien we in onderstaande video.