Verre sterrenstelsels blijken een andere massaverdeling van sterren te hebben dan het Melkwegstelsel

Sterrenkundigen van de universiteit van Kopenhagen hebben ontdekt dat ver verwijderde sterrenstelsels een andere massaverdeling van sterren hebben dan ons eigen melkwegstelsel. In de melkweg zien we een rijk geschakeerde bevolking van allerlei soorten sterren, van klein tot groot, iets wat ze de massafunctie van een sterrenstelsel noemen. Praat je over de massafunctie van jonge sterrenstelsels dan noemen ze het de initiële massafunctie. Sinds het werk van de sterrenkundige Edwin Salpeter in 1955 is de aanname dat de massaverdeling van andere sterrenstelsels dezelfde is als die van de Melkweg. Voor sterrenstelsels dichtbij valt dan nog wel te controleren, omdat met grote telescopen afzonderlijke sterren in die stelsels zichtbaar zijn, maar voor verre sterrenstelsels kan dat niet meer, omdat ze te ver weg staan en de afzonderlijke sterren niet meer zichtbaar zijn (uitgezonderd wellicht de allergrootste sterren). Die aanname blijkt niet te kloppen. De Deense sterrenkundigen hebben de gegevens bestudeerd van welgeteld 139.535 sterrenstelsels, gebruikmakend van de COSMOS2015 catalogus, waarin de gegevens van meer dan een miljoen sterrenstelsels zitten. Door het licht van de stelsels goed te bestuderen kon men zien dat de verre sterrenstelsels een grotere bevolking van zware sterren hebben dan ons eigen Melkwegstelsel. Ook bleken de kleinere sterrenstelsels langer door te gaan met het vormen van nieuwe sterren dan grotere sterrenstelsels, iets waar mogelijk de superzware zwarte gaten in de kernen van de stelsels mee te maken hebben. Hier het vakartikel over het onderzoek aan de massaverdeling in andere sterrenstelsels, verschenen in Bron: Phys.org.