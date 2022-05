Marc Klein Wolt ontvangt Willem de Graaffprijs voor popularisering sterrenkunde

door

Astronoom dr. Marc Klein Wolt (Radboud Universiteit Nijmegen) ontvangt de Willem de Graaffprijs 2022 voor de popularisering van sterrenkunde. Dat heeft de Koninklijke Nederlandse Astronomenclub, vakvereniging van de Nederlandse en Vlaamse sterrenkundigen, zojuist bekendgemaakt. Hij nam de prijs in ontvangst op 30 mei tijdens de Nederlandse Astronomenconferentie.

Marc Klein Wolt (1974) is directeur van het Radboud Radio Lab dat onder andere antennes en instrumenten ontwerpt en bouwt voor radiotelescopen.

Klein Wolt is al jaren een graag geziene gast bij de NOS, VPRO, de Volkskrant en BNR radio. Hij werd bij een breed publiek bekend door de podcast De Man en de Maan van de NTR. In die prijswinnende podcast volgt documentairemaker Saar Slegers hem tijdens zijn pogingen om een radiotelescoopantenne met een Chinese raket naar de ruimte achter de maan de krijgen. Daarnaast gaf Klein Wolt een videocollege aan de Universiteit van Nederland over hoe je een foto maakt van een zwart gat. Verder is hij ‘vaste ruimterakker’ bij Welkom bij de club!, de dagelijkse radioshow van Eva Koreman en Frank van der Lende op NPO 3FM.

Klein Wolt is ook betrokken bij projecten op het gebied van onderwijs en voorlichting in Namibië rond de Africa Millimetre Telescope. Samen met de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) zet hij zich in om Namibische schoolkinderen, studenten en docenten te interesseren voor de astronomie. Dat gebeurt onder andere door Afrikaanse sterrenkundigen lokale scholen te laten bezoeken met een mobiel planetarium.

De jury van de Willem de Graaffprijs is zeer ingenomen met de grote impact en diversiteit van de activiteiten van Marc Klein Wolt. Ze roemen het feit dat Klein Wolt zich richt op jong en oud, in binnen- en buitenland.

Over de Willem de Graaffprijs

Prof. dr. Willem de Graaff was gedurende vele jaren voorzitter van stichting ‘De Koepel’, tot zijn overlijden in oktober 2004. Hij heeft zich decennia lang ingezet voor publieksvoorlichting over sterrenkunde en ruimteonderzoek. De naar hem genoemde prijs, ter grootte van 1500 euro, wordt om de drie jaar toegekend aan een beroepsmatig werkzame astronoom of ruimteonderzoeker, die in bijzondere mate heeft bijgedragen aan de popularisering van sterrenkunde en/of van het ruimteonderzoek. Eerdere winnaars: John Heise (2007), Vincent Icke (2010), Peter Barthel (2013), Joeri van Leeuwen (2016), Sera Markoff (2019).

Prijsuitreiking

Marc Klein Wolt nam de prijs op maandagavond 30 mei in ontvangst tijdens de 77e Nederlandse Astronomenconferentie. Toen werd ook de Pastoor Schmeitsprijs uitgereikt aan Diederik Kruijssen (zie nieuwsbericht van 23 maart). Kruijssen krijgt de prijs, die bedoeld is voor jonge astronomen die een uitzonderlijke wetenschappelijke bijdrage leveren, voor zijn onderzoek naar stervorming.

Nederlandse astronomenconferentie

De Nederlandse Astronomenconferentie is het jaarlijkse congres van de Koninklijke Nederlandse Astronomenclub (KNA). De 77e editie van deze conferentie wordt georganiseerd door het Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent en vindt plaats van 30 mei tot en met 1 juni 2022 in Blankenberge, aan de Vlaamse kust. Er zijn meer dan tweehonderd sterrenkundigen uit Nederland en België aanwezig. Bron: Astronomie.nl.