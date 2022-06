Een bijzonder traag roterende neutronenster ontdekt in de Melkweg – weer eens wat anders

door

We kennen neutronensterren als zeer snel bewegende compacte sterren, de massa van pakweg de zon gestopt in een bolletje van zo’n 15 km doorsnede, die tientallen keren per seconde rond kunnen draaien. Naar twee kanten toe zenden ze vanuit hun magnetische polen bundels radiostraling uit en als die naar de aarde zijn gericht noemen we ze pulsars. Maar nu heeft een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van de Universiteit van Sydney er eentje ontdekt die uiterst langzaam is. Hij heet PSR J0901-4046 en hij is ontdekt met de MeerKAT radiotelescoop in Zuid-Afrika. In eerste instantie kon er maar één enkele puls van PSR J0901-4046 worden gedetecteerd, maar daarna lukte het om meerdere pulsen te bevestigen met behulp van gelijktijdige opeenvolgende opnames van acht seconden lang van de hemel, om zijn positie te bevestigen. De sterrenkundigen, die onder leiding stonden van Manisha Caleb, denken dat PSR J0901-4046 behoort tot een nieuwe, tot nu toe nog onbevestigde klasse van ultratrage magnetars, dat zijn neutronensterren met een zeer sterk magnetisch veld. PSR J0901-4046 blijkt maar liefst zeven verschillende pulstypes te hebben, waarvan sommige sterk periodiek zijn, o.a. die van eens per 76 seconden. Hieronder beelden van de neutronenster, 76 keer versneld (gelukkig ).

This is a clip made by Ian Heywood (@ThunderKAT_MLSP & @uniofoxford) with the MeerKAT images of PSR J0901-4046. It’s sped up (76 seconds is a long time 😆) pic.twitter.com/a1D0OvyoVQ — MeerTRAP (@MeerTRAP) May 30, 2022

Het lijkt erop dat PSR J0901-4046 eigenschappen heeft die aan meerdere objecten worden toegeschreven, pulsars, ultratrage magnetars, zelfs eigenschappen van snelle radioflitsen. Hier het vakartikel over de trage neutronenster, verschenen in Nature Astronomy. Bron: Phys.org.