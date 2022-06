Kleurverschil tussen Uranus en Neptunus is (eindelijk) verklaard

door

Astronomen zijn er eindelijk achter gekomen waarom Uranus en Neptunus een andere kleur hebben. Beide planeten zijn ongeveer even groot en hebben ongeveer dezelfde samenstelling. Waarom lijkt Neptunus dan veel blauwer te zijn? Uit een nieuw model is gebleken dat boven de dampkring van Uranus een dikkere laag nevel hangt dan boven Neptunus. Zonder deze laag zouden Uranus en Neptunus dezelfde felblauwe kleur hebben. Uit hetzelfde model blijkt dat er een diepere, tweede nevellaag bestaat op Neptunus. Deze kan soms plaatselijk donker verkleuren en zo donkere vlekken veroorzaken, zoals de beroemde Grote Donkere Vlek, welke in 1989 is waargenomen door Voyager 2. Maar waarom heeft Uranus een dikkere nevellaag dan Neptunus? Dat heeft er alles mee te maken dat de dampkring van Neptunus veel turbulenter is. Hierdoor wordt methaan uit het inwendige omhoog gestuwd, alwaar het condenseert tot sneeuw. Deze methaansneeuw haalt dan veel neveldeeltjes uit de dampkring, zodat deze helder blijft.

Het volledige vak-artikel over het onderzoek kan hier ingezien worden.

Bron: University of Oxford