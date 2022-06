Conny Aerts wint prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica

door

De Vlaamse sterrenkundige Conny Aerts (verbonden aan de KU Leuven en aan de Radboud Universiteit Nijmegen) krijgt de Kavli-prijs voor astrofysica. Dat heeft de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren zojuist bekendgemaakt. Aerts deelt de prijs met de Amerikaan Roger Ulrich en de Deen Jørgen Christensen-Dalsgaard. Ze worden geroemd om hun onderzoek naar ‘aardbevingen’ van de zon en van sterren.

Prof dr. Conny Aerts (1966) bestudeert het inwendige van sterren aan de hand van bevingen aan hun oppervlak. Haar baanbrekende werk heeft ervoor gezorgd dat we de interne structuur en evolutie van sterren beter kunnen modelleren. Ze is een drijvende kracht achter de inzet van ruimtesatellieten om sterren te onderzoeken. Dit heeft tot een schat aan nieuwe ontdekkingen geleid over de massa, omvang, chemische samenstelling en leeftijd van sterren.

Naast haar succesvolle wetenschappelijke werk schreef Aerts hét studieboek over astroseismologie, zet ze zich onvermoeibaar in voor genderbalans in de wetenschappelijke wereld en informeert ze het grote publiek over sterrenkunde door haar vele activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie .

Aerts heeft een hoofdaanstelling aan de KU Leuven en is in deeltijd verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2020 ontving ze de Excellentieprijs van de FWO, een soort Vlaamse Nobelprijs. Sinds 2021 is Aerts buitenlands lid van de KNAW.

De Kavli-prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt door de Noorse Academie van Wetenschappen en Letteren aan winnaars in drie categorieën: astrofysica, nanowetenschappen en neurowetenschappen. De winnaars in iedere categorie krijgen een geldbedrag van een miljoen dollar en een gouden medaille. De plechtige uitreiking vindt begin september plaats in Oslo.

Aerts is de tweede sterrenkundige met een Nederlandse connectie die de Kavli-prijs wint. In 2018 werd Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden) gelauwerd. Lees meer op de website van de Kavli-prijs: https://www.kavliprize.org/prizes/astrophysics/2022. Bron: Astronomie.nl.