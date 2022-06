Kijk nou eens, welgeteld 116.027 nieuw ontdekte veranderlijke sterren

door

Door onderzoek van sterrenkundigen van de Ohio State University is het aantal bekende veranderlijke sterren in één klap toegenomen met maar liefst 116.027 stuks aan nieuwe variabelen. En dat allemaal dankzij de waarnemingen die gedaan zijn met de All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN), een netwerk van 20 aaneengesloten telescopen over de gehele wereld, die 50.000 keer verder het heelal in kunnen turen dan het menselijk oog. Tot 2018 keek ASAS-SN in de zogeheten V-band naar sterren, dat is het visuele deel van het spectrum dat wij met het menselijk oog ook kunnen zien en de resultaten daarvan werden geanalyseerd met de ‘ASAS-SN’s citizen science campaign‘. Maar na 2018 ging ASAS-SN óók kijken in de B-band, dat meer op blauw licht is gefocust, en daarmee groeide het aantal sterren dat in de gaten werd gehouden op veranderlijkheid van 60 miljoen naar 100 miljoen (!), een aantal dat zelfs met vrijwilligers over de hele wereld niet meer te analyseren was. Vandaar dat Collin Christy en z’n team uitweken naar een andere manier: kunstmatige intelligentie. Daarmee was men in staat om met slimme algoritmen uit een groslijst van 55 miljoen sterren 1,5 miljoen kandidaat-veranderlijke sterren te filteren. Dat aantal wist men verder terug te schroeven tot 400.000 sterren die daadwerkelijk veranderlijk in lichtkracht zijn. De meesten ervan bleken al bekend te zijn, maar 116.027 stuks waren niet eerder geïdentificeerd, dus dat betrof nieuwe exemplaren. Hier het vakartikel over de ontdekking van de enorme hoeveelheid veranderlijke sterren, te verschijnen in de MNRAS. Bron: OSU.