Op 12 juli worden Webb’s eerste foto’s gepubliceerd

door

Schrijf het maar vast met dikke letters in je agenda: op dinsdag 12 juli 2022 worden de eerste èchte kleurenfoto’s en spectroscopische gegevens van de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) gepubliceerd. Net de dag dat ik samen met mijn vrouw van plan was naar Engeland te gaan, dus ik ga de NASA nog wel even bellen of het niet een dag eerder kan, dat snap je. Het uitlijnen van de spiegels is achter de rug en volledig geslaagd, nu zijn nog de laatste weken gaande van de laatste check op de wetenschappelijke instrumenten aan boord van Webb. Hieronder nog een video over de wetenschappelijke doelen die Webb gesteld heeft.

Bron: ESA.