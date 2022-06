Kijk nou, de Terran 1, een complete raket die uit de 3D printer komt

door

Terran 1 is de eerste draagraket van ruimtevaartbedrijf Relativity Space en het is de eerste metalen 3D geprinte raket! De raket die dit jaar moet debuteren valt in de klasse licht transport en kan vrachten van maximaal 1250 kilogram in een lage baan om de Aarde brengen. De tweetrapsraket heeft een lengte van 35 meter en een diameter van 2,3 meter. De trappen zijn in ’s werelds grootste 3D-printer voor metaal, de door Relativity zelf ontwikkelde StarGate, vervaardigd van een aluminiumlegering. Op Twitter zag ik deze tweets voor bij komen met daarin een video van de Terran 1 in de hangar.

Beautiful. By far the largest metal 3D printed product ever made, and the world’s first printed rocket. pic.twitter.com/L1UiyXTpMa — Tim Ellis (@thetimellis) May 31, 2022

De vlucht staat (per 31 mei 2022) voor op zijn vroegst juni 2022 gepland, met de kanttekening dat het bij eerste lanceringen gebruikelijk is dat die in de laatste voorbereiding nog veel vertraging oplopen. Bron: Wikipedia.

