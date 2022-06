Vrijdag 10 juni lezing bij Huygens over de Hubble spanning

door

Op vrijdag 10 juni geef ik bij sterrenkundevereniging Christiaan Huygens in Papendrecht een lezing over de Hubble spanning, één van mijn favoriete onderwerpen op de Astroblogs. Sterrenkundigen zitten met een groot kosmologisch probleem: de waarde voor de Hubble constante H0, dé indicator voor de snelheid waarmee het heelal uitdijt, is in het vroege heelal een andere dan de H0 in het huidige heelal (67,4 ± 0,5 km/s/Mpc versus 72,04 ± 2,67 km/s/Mpc), da’s de Hubble-spanning in een notendop. Zijn er instrumentele fouten gemaakt die het verschil hebben veroorzaakt of is er iets anders aan de hand en klopt het vigerende heelalmodel niet, het zogeheten ΛCDM model dat uitgaat van donkere energie en donkere materie? Is er soms sprake van Nieuwe Natuurkunde?

De zaal gaat open om 19.30 uur en de lezing begint om 20.00 uur. Adres: Streeknatuurcentrum Alblasserwaard

Matenaweg 1, Papendrecht (nabij Wijngaarden).

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...