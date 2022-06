door

Een internationaal team van sterrenkundigen onder leiding van Christopher Onken (Australian National University’ (ANU)) hebben het snelst groeiende superzware zwarte gat van de afgelopen negen miljard jaar ontdekt. Het gaat om een zwart gat dat per seconde ongeveer de massa zo groot als die van de aarde opslurpt en dat via z’n accretieschijf maar liefst 7.000 keer zoveel licht uitstraalt als alle sterren in ons Melkwegstelsel bij elkaar, acht keer zo veel als de bekende quasar 3C 273. Het zwarte gat is drie miljard keer zo zwaar als de zon, dat is ongeveer 500 keer zo zwaar als Sagittarius A*, het superzware zwarte gat in de kern van het Melkwegstelsel. De schijnbare helderheid van het zwarte gat is ongeveer +14,5m. De grote vraag is waarom het zwarte gat nog zo gulzig doorgaat met groeien, terwijl andere superzware zwarte gaten al lang gestopt zijn. Mogelijk dat twee sterrenstelsels tegen elkaar zijn gebotst en dat die botsing voeding geeft aan het zwarte gat. De ontdekking van SMSS J114447.77-430859.3, zoals de catalogusnaam van het zwarte gat luidt, was mede mogelijk door het Skymapper project, waar beroepssterrenkundigen én enthousiaste amateurs aan mee kunnen doen om meer te weten te komen over de zuidelijke sterrenhemel. Hij werd ontdekt in een speurtocht die eigenlijk bedoeld was om dubbelsterren op te sporen. Hier is het vakartikel, verschenen op de ArXiv en te publiceren in de Publications of the Astronomical Society of Australia. Bron: ANU.

