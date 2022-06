Ufo’s in de media, boek Taede Smedes, de UAP-hoorzitting en NASA’s UAP-onderzoek

‘Ufo-gekte’ of ‘How the Pentagon started taking Ufo’s seriously’ zijn twee pakkende koptitels van meer recente artikelen uit resp. De Telegraaf en The New Yorker, die de stroom aan gebeurtenissen echoën rondom de onthulling van geheim Amerikaans defensieonderzoek naar ongeïdentificeerde luchtfenomenen (Eng. UAP’s) in december 2017 in de New York Times. In dit blog wil ik een toelichting geven betreffende de huidige ontwikkelingen in de media, in boeken en op deze Astroblogs, inclusief enkele reacties hierover, rondom het Amerikaanse UAP-defensieonderzoek. De belangstelling voor UAP’s is altijd al fors geweest wereldwijd maar een ware stormvloed aan artikelen volgde op papier- en internetkranten n.a.v. dit betreffende artikel ‘Glowing Auras and ‘Black Money’: The Pentagon’s Mysterious U.F.O. Program‘ dat overigens niet alleen in de NYT, maar ook in de Washington Post verscheen. Vanuit de besloten gelederen van de Amerikaanse marine volgde twee jaar later, in september 2019, een bevestiging dat de Amerikaanse marine daadwerkelijk over videomateriaal beschikt waarop UAP’s waargenomen worden. In april 2020 volgt de officiele vrijgave. (Gradisher zou later in een interview voor History Channel nog stellen dat deze video’s slechts een fractie zijn van de UAP-waarnemingen die de marine onderzoekt.) Het thema bleef broeien binnen de Amerikaanse betrokken overheidsinstanties. Het Amerikaans Congres, met name in de persoon van senator Marco Rubio (R-Fl.), (destijds) vice-voorzitter van de Senaat’s inlichtingencommissie (SIC), drong er bij alle betreffende instanties op aan om UAP’s serieus te nemen. En ja, op 28 december 2020 werd bekend gemaakt dat er binnen de, dan in werking getreden ‘Omnibus Spending Bill (zie commentsectie) een heus UAP-rapport zal moeten gaan verschijnen, en wel binnen 180 dagen na dato. Op 26 juni 2021 bracht het ODNI of (Office of the Director of National Intelligence het rapport uit over UAP’s, of zie deze Astroblog, waar gemengde reacties op kwamen. Voorzitter van het SIC, Mark Warner twitterde dat het rapport ‘niet eenduidig’ is, zie dit berichtje. Het rapport bevatte negen bladzijden. De meeste informatie is afkomstig van de Amerikaanse marine. De UAP Task Force onderzocht 144 incidenten, veelal van de periode tussen 2004 en 2021. Het rapport identificeerde de problematiek bij het verzamelen van de data die nodig zijn om de UAP’s te beoordelen, alsmede de problemen die piloten ervaren bij het rapporteren van de UFO-waarnemingen, en de inconsistenties in de rapportagemechnismen. In 2021 richtte het Pentagon ook nog een nieuwe onderzoeksgroep op, zie deze AB van 25 november 2021, de Airborne Object Identification and Management Synchronization Group’, als opvolger van het UAPTF. Het bureau zou de bevoegheid krijgen om ‘elk middel, vermogen, bezit of proces’ binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap in te zetten om de stand van zaken rondom UAP’s te bestuderen, zie ook o.a. hier of deze verklaring. De focus van de groep ligt vooreerst op het bouwen van UAP-spotting hardware en de stationering van deze spullen.

De door de Amerikaanse marine officieel vrijgegeven beeldmateriaal van UAP’s in september 2019 volgde direct na de ophef rondom de ‘Storm Area 51’ actie, zie ook dit drietal AB’s uit 2019, hier, hier en hier.



Leslie Kean, The New Yorker, Taede A. Smedes, De Telegraaf

In deze Astroblog met Recap van het Amerikaanse UAP-onderzoek van 11 mei 2021 staat een opsomming met verwijzingen naar een reeks artikelen die de gebeurtenissen rond dit onderzoek beschrijven, opgetekend van 2019 tot halverwege 2021. Oudere Astroblogs over UAP’s en dit onderzoek zijn er natuurlijk ook, geschreven door Arie, zie o.a. deze AB uit 2017. En, nog een kanttekening bij de naamgeving, het is momenteel zo dat ongeïdentificeerde luchtfenomenen in officiële verklaringen vanuit het Pentagon steevast aangeduid worden als UAP’s of ‘Unidentified Aerial Phenomena’ i.p.v. ‘Ufo’s’. Echter in veel boeken van toonaangevende schrijvers en journalisten over dit thema worden toch vaak de termen door elkaar gebruikt. Leslie Kean, een journaliste van het team die schreef aan het beroemde ‘16 december 2017′ artikel over AATIP gebruikt de termen ook door elkaar. Een zeer uitgebreid relaas dat Leslie Kean, en haar vele UAP-werk centraal zet is te vinden in een artikel verschenen in The New Yorker, getiteld ‘How the Pentagon started taking Ufo’s seriously’. Kean schreef ook het boek UFO’s; Generals, Pilots and Government Officials go off the Records, verschenen in 2010 zie hier de recensie op AB van Kean’s boek. De koptitels ‘Ufo-gekte’ en ‘Men ziet ze vliegen’, niet weinig suggestief, verschenen in een artikel van De Telegraaf op 7 juni j.l. naar aanleiding van de hoorzitting over UAP’s j.l. in de VS. Het verslag in dit artikel wordt omlijst door commentaar van Taede A. Smedes, filosoof, theoloog en betrokken bij het UFO-meldpunt Nederland. Smedes is naast ervaringsdeskundige m.b.t. Ufo’s ook schrijver van het recent verschenen boek We zijn misschien niet alleen. Het boek trapt af met zijn eigen ervaringen met Ufo’s, verhaalt verder helder en gedetailleerd het relaas van het meest recente Amerikaans UAP-defensieonderzoek en sluit af met uit te weiden hoe hij persoonlijk in het gehele UAP-verhaal staat. Het boek is beknopt, 160 pagina’s, leest m.i. prettig, bekijkt verschillende hypothesen en behoudt een nuchtere ondertoon.

Het Galileo-project, Hoorzitting UAP’s, NASA-onderzoek

‘Gaat het Galileo-project de aard betreffende UAP’s onthullen?’ is zo ongeveer de strekking van mijn Astroblog van 30 januari 2022. In dit blog spreken enkele vooraanstaande wetenschappers en deskundigen zich uit over een op stapel staande ‘vrij radicale ommezwaai in de aanpak van het Amerikaanse UAP-onderzoek’. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het UAP-rapport van het Pentagon, de recente hoorzitting over UAP’s in het Amerikaans Congres, en het inmiddels gestarte NASA-onderzoek, nopen tot een nieuwe aanpak. De deskundigen doelen op het ‘Galileo-project’‘. Dit project is tweeledig, enerzijds wil men kijken of wetenschappelijke theorieën m.b.t. UAP-kenmerken en prestaties daadwerkelijk getest kunnen worden, en anderzijds gaat men op zoek naar buitenaardse apparatuur in de nabijheid van de aarde, bijvoorbeeld in de vorm van de identificatie van de aard van interstellaire objecten die niet op kometen of asteroïden lijken, zie o.a. ‘Oumuamua. Projectleider is professor Avi Loeb, astronoom aan de Harvard Universiteit. Verder zijn het in Austin, Texas, gebaseerde Scientific Coalition for UAP Studies (SCU) en het UFO Data Acquisition Project en UAPx bij Galileo betrokken. Een ander opvallende gebeurtenis rondom UAP’s voltrok zich op 17 mei j.l. in Washington D.C. Toen was er, – voor het eerst in 50 jaar – een hoorzitting voor het Amerikaans Congres over ongeïdentificeerde luchtfenomenen. De verhoren handelden o.a. over de videobeelden van de marinevliegers en het UAP-rapport. Net als het UAP-rapport verkreeg de hoorzitting in de media gemengde reacties. Adjunct-directeur van het Office of Naval Intelligence, Scott Bray stelde: “Over het algemeen was de hoorzitting een goede zet, maar het vertegenwoordigt slechts een enkele stap op weg om het UAP-fenomeen echt tot op de bodem uit te zoeken en voor eens en voor altijd te bepalen wat deze objecten zijn, waar ze vandaan komen en of ze al dan niet een bedreiging vormen.” Bij de hoorzitting kwam geen concreet bewijs van buitenaardse objecten boven tafel. De hoorzitting werd voorgezeten door Adam Schiff (D-Cal), voor de subcommissie terrorismebestrijding, contraspionage en contraproliferatie van het US House Intelligence Committee. Andrew Carson (D-Indiana) stelde: “Te lang heeft het stigma dat verbonden is aan UAP ‘s een goede analyse van inlichtingen in de weg gestaan. Piloten vermeden rapportage of werden uitgelachen toen ze dat deden. Ambtenaren van het DoD verwezen de kwestie naar de achterkamer of veegden het volledig onder het tapijt, uit angst voor scepsis vanuit de nationale veiligheidsgemeenschap.” Tijdens de hoorzitting gaven functionarissenvan het Pentagon toe dat het aantal werkelijke UAP’s dat door piloten en militairen is gemeld, nu is gestegen tot 400 (wat Joseph Gradisher, in 2019 op History Channel ook al stelde). De teneur van al deze inspanningen door het DoD en het Congres is om het stigma dat gepaard gaat met het melden van UAP’s weg te nemen en de transparatie rondom het fenomeen te verbeteren.

Astroblog van 13 april j.l., en enkele lezersreacties over deze Pentagondossiers van close encounters

Het thema UAP’s blijft ons aardlingen maar boeien, zowel op AB als elders! Neem nu mijn blog van 13 april j.l. waarin ik schreef over de ruim 1500 pagina’s die vrijgegeven waren door het Pentagon naar aanleiding van een FOIA (WOB) verzoek van The Sun. Inmiddels tel ik zo’n ruim 40 reacties op de blog. Een enkele heb ik eruit gepikt, op 10 juni j.l. schrijft Paul, en ik citeer: “Ik zou de zogenaamde contactees niet allemaal over een kam scheren. Ja, het overgrote deel zijn inderdaad fantasten, net zoals die mensen die beweren telepathisch contact met buitenaardsen te hebben. Maar er zijn ook contactees die wel degelijk contact gehad hebben met inzittenden van vliegende schotels en er al dan niet onder dwang voor gekozen hebben de grootst mogelijke onzin te verkopen.” Dit vond ik een intrigerende opmerking, zie ook de voorlaatste alinea hieronder. Op 14 mei j.l. stelt Stijn, ik citeer; “De voormalig Canadese minister van Defensie Paul Hellyer spreekt vrijuit over buitenaardse bezoekers en geheimhouding van de regering. De vraag die bij jullie allemaal opkomt is ongetwijfeld: waarom bespieden ze ons?” De ‘waarom-vraag’ vormt sowieso m.i. de crux van het hele UAP-fenomeen. HC haalt nog de – immer voortdurende – discussie over de naamgeving aan, wat is beter ‘Ufo’ of ‘UAP’. De verschillende namen blijven voor extra continue verwarring zorgen in deze toch al hoogst omstreden materie. The Sun liet er geen gras over groeien, en diende op 18 december 2017, een dag na de onthulling over AATIP een verzoek in om de vrijgave van alle bestanden, rapporten en video’s m.b.t. AATIP. Een van de documenten, getiteld Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues, uit 2010, beschrijft 42 gevallen uit medische dossiers en 300 ‘niet-gepubliceerde’ gevallen waarin mensen verwondingen opliepen na vermeende ‘close encounters’ met ‘abnormale voertuigen’, waaronder Ufo’s. Tevens bevat het een lijst van vermeende biologische effecten van Ufo-waarnemingen op menselijke waarnemers tussen 1873 en 1994, samengesteld door het Mutual UFO Network (MUFON) – een civiele non-profitorganisatie die ufo-waarnemingen bestudeert. De gerapporteerde effecten zijn onder meer nachtmerries en percepties van levitatie.



Boek ‘The Trickster and the Paranormal’, van George P. Hansen, 2001

Mij moet bij deze even van het hart dat er één boek is dat ik steeds van stal haal als ik al deze artikelen en boeken lees over ufo’s en aliencontact, en dat is The Trickster and the Paranormal uit 2001. Mijns inziens stort dit boek het fundament onder Ufo’s, ESP en geassocieerde fenomenen. Waar bijvoorbeeld Taede Smedes zijn eigen Ufo-ervaring en over het recente Amerikaanse UAP-onderzoek schrijft en zelf neigt om Ufo’s als geavanceerde drones te zien, trekt The Trickster and the Paranormal, Ufo’s en geassocieerde fenomenen in een veel breder perspectief dan zoals de hierboven genoemde boeken en onderzoeken die Ufo’s veelal als buitenaardse objecten beschouwen. Dit boek toont vanuit historisch-cultureel perspectief hoe mensen om gegaan zijn met met paranormale verschijnselen, waaronder ook Ufo’s. Ufo’s zouden ook een psychisch fenomeen kunnen zijn, een theorie die o.a. voorgesteld is door Carl Jung en, meer recent, in het boek, Intimate Alien, van David Halperin. Echter Hansen gebruikt de mythologische figuur van de ’trickster’* als vehikel voor het exploreren van o.a. Ufo’s in al zijn facetten. De ’trickster’ representeert een (groep) individu(en) of organisatie(s) die zich kenmerkt door non-conformiteit aan het geldig establishment. En het is de menselijke psyche die, aldus Hansen, fundamenteel gelinkt is aan de figuur van de trickster. De ’trickster’ als ‘archetype’ (om in de sfeer van Carl Jung te blijven), kenmerkt zich o.a. door een lage status, disruptie, ambiguïteit, deceptie, marginaliteit. Hansen stelt dat de trickster gecreëerd is om al datgene dat de orde kan ontregelen in deze figuur te kanaliseren. Angst, bij een individu of in de maatschappij, voor bijvoorbeeld verandering of misleiding, enz. wordt gekanaliseerd – door bijvoorbeeld het opzettelijk doorbreken van taboes – en daardoor zouden de voor de maatschappij (potentiële) ongemakkelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld t.g.v. paranormale fenomenen, zogezegd makkelijker te behappen zijn. Fenomenen, of het nu sjamanen, magiërs of Ufo’s zijn, maar i.i.g. behept met een hoog trickstergehalte zijn door de tijd heen ingezet om het publiek te bespelen, al dan niet goed- of kwaadschiks. Hansen haalt hierbij specifiek de boeken van Jacques Vallée aan die over Ufo’s en misleiding gaan, de titels zijn Revelations; Alien Contact and Human Deception (1991) en Messengers of Deception; UFO Contacts and Cults. In deze werken toont Vallée het belang in het Ufo-veld van mythologische motieven.