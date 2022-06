Studies exoplaneten en kosmos bekroond met de Spinozapremie

door

Zes wetenschappers ontvangen dit jaar de Spinoza- en Stevinpremies, die te boek staan als hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. De vier Spinozapremies van 2,5 miljoen euro voor onderzoek gaan onder meer naar Ignas Snellen (1970), hoogleraar observationele astrofysica aan de Universiteit Leiden, die exoplanten bestudeert. Met zijn slimme meetmethoden was Snellen de eerste die met zijn team onder andere koolmonoxide ontdekte bij exoplaneten. Hij ontwikkelt innovatieve technieken en instrumenten waarmee zowel hijzelf als collegawetenschappers belangrijke ontdekkingen doen over de eigenschappen van de exoplaneten. Daarnaast is Snellen een actief wetenschapspopularisator, die veelvuldig lezingen en mediaoptredens verzorgt om ontwikkelingen in de sterrenkunde te duiden voor een breed publiek. Dankzij de premie van 2,5 miljoen euro kan zijn onderzoeksgroep verder speuren naar een leefbaar zusje van de aarde. Een andere winnaar van de Spinozapremie is Klaas Landsman (1963), die hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen is. Hij combineert op een unieke manier onderzoek op het grensvlak tussen de wiskunde en de natuurkunde met diepe inzichten in de fundamenten, geschiedenis en filosofie van de fysica. Hij werpt prikkelende ideeën op die voorbij gaan aan de grenzen van disciplines en zowel zijn collega’s als een breed publiek verder aan het denken zetten over de fundamenten onder ons bestaan. Bron: NWO.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Like Laden...