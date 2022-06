Webb’s spectroscoop (MIRI) doet het ook uitstekend

door

De instrumenten van de James Webb Space Telescope (JWST, kortweg Webb) worden deze weken onder handen genomen voor een laatste check/calibratie en dat gaat goed. Zo werd deze week het MIRI instrument bekeken, het instrument dat beelden en spectroscopische waarnemingen moet maken bij golflengtes tussen 4,9 en 28,8 μm. Voor die spectrografie is de MIRI Medium Resolution Spectrometer (MRS) verantwoordleijk en die bleek het uitstekend te doen. Die heeft een spectraal oplossend vermogen (= waargenomen golflengte gedeeld door het kleinste detecteerbare golflengteverschil) van ongeveer 3.000, hoog genoeg om belangrijke atomaire en moleculaire kenmerken in verschillende omgevingen op te lossen. Hieronder een voorbeeld van een gemaakt spectrogram, van het Seyfert sterrenstelsels NGC 6552. in rood het spectrum dat MIRI maakte, in blauw ter vergelijking een spectrum dat NASA’s Spitzer maakte. De piek is van moleculair waterstof, dat gebruikt wordt als brandstof voor stervorming.

In 12 spectrale banden werd met de MRS ook gekeken naar de reuzenster HD 37122 in de Grote Magelhaense Wolk, die serie foto’s zie je bovenaan deze blog. In totaal moet Webb het testen van 17 ‘modussen’ van al z’n instrumenten ondergaan en daarvan zijn er tot nu toe zeven goedgekeurd (o.a. van MIRI en MRS) en moeten er nog tien volgen. Bron: NASA.

