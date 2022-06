Bosbranden in Arizona bedreigen het Kitt Peak Observatorium

door

Op 11 juni begonnen de bosbranden in de Amerikaanse staat Arizona en nu, een week later, bedreigen die branden de telescopen van het beroemde Kitt Peak Observatorium, dat in het zuidelijke deel van de staat is gelegen. De Contreras Fire, zoals de branden worden genoemd, bedreigen met name vier telescopen van het observatorium. In een verklaring van het National Science Foundation’s National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), dat de telescopen beheert, wordt gezegd dat om ongeveer 2 uur lokale tijd op vrijdag (5 uur EDT en 0900 GMT) het vuur een bergkam bereikte die vier van de telescopen van het observatorium bevat: de Hiltner 2,4-meter telescoop, McGraw-Hill 1,3-meter telescoop, de Very Long Baseline Array Dish en UArizona 12-meter radiotelescoop. Op de foto hierboven zie je hoe dicht het vuur al bij de radiotelescoop is. Met brandweerlieden ter plaatse en blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden en de gebouwen en telescopen intact te houden. Afgelopen dagen was het in Tucson en omgeving 40 °C, dus dat werkt niet echt mee. Voor vandaag worden hier en daar regenbuien en onweer verwacht.

Bron: NOIRLab.

