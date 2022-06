Mogelijk zijn er vier vijandige buitenaardse beschavingen in de Melkweg

door

We zijn hem vaker tegengekomen op de Astroblogs: Alberto Caballero, de amateur-sterrenkundige en popularisator, die twee jaar terug betoogde dat het beroemde WOW! signaal uit 1977 afkomstig was van een planeet bij 2MASS 19281982-2640123, een ster in het sterrenbeeld Boogschutter (Sagittarius) die 1800 lichtjaar van ons vandaan staat. Caballero zit niet stil, want inmiddels heeft hij een nieuwe serie artikelen geschreven en eentje daarvan bevat een schatting van het aantal vijandige buitenaardse beschavingen in de Melkweg – ik voel een Star Wars aankomen.

Alberto Caballero, Estimating the prevalence of malicious extraterrestrial civilizations. arXiv:2205.11618v1 [physics.soc-ph], arxiv.org/abs/2205.11618 Alberto Caballero, An approximation to determine the source of the WOW! Signal, International Journal of Astrobiology (2022). DOI: 10.1017/S1473550422000015

Het is het eerstgenoemde artikel dat de berekeningen bevat op grond waarvan Caballero denkt dat er maximaal vier vijandige beschavingen zijn. Caballero, die trekker is van het bekende Habitable Exoplanet Hunting Project (HEHP), komt met een statistische analyse, waarbij hij ook keek naar de aardse beschaving zelf, hóe vaak naties andere naties hebben aangevallen (hoe actueel!). Het duurt nog wel even (minstens tot 2371), maar de mensheid zelf kan een type I beschaving worden op de schaal van Kardasjev. De mensheid zou dan zelf ook een vijandige beschaving kunnen zijn, die andere buitenaardse beschavingen kan aanvallen. Caballero’s berekeningen laten zien dat er maximaal vier van dergelijke beschavingen in de Melkweg zijn, bínnen het bereik dat we met onze radiotelescopen kunnen beluisteren.

Ehhh… nu we het toch hebben over WOW signalen en SETI, de speurtocht naar intelligent buitenaards leven: er was recent het bericht op een Chinese website dat ze met de grootste radiotelescop ter wereld, de Chinese FAST telescoop (alias Sky Eye – zie de foto hierboven), een mogelijk buitenaards signaal hadden opgevangen. Maar dat bericht werd later weer ingetrokken en inmiddels is toch wel duidelijk dat het een aards, menselijk signaal betrof. Niks geen WOW! dus in de bergen van Guizhou in China. Bron: Phys.org.

